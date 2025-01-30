В «Ботафого» всё меньше верят в возможность приобретения Бителло у «Динамо»

«Ботафого» всё более скептически настроен по поводу приобретения атакующего полузащитника Бителло у московского «Динамо».
Как сообщает источник, стороны согласовали сумму сделки в € 18 млн, но возникли разногласия по поводу условий оплаты.
«Динамо» настаивает на немедленной выплате 50% от суммы, в то время как бразильский клуб предлагает внести всего € 2,5 млн сразу, а оставшиеся € 15,5 млн — в течение более длительного срока.
Парень- живопырка полная, у него в клиентах, как оказалось, кроме Бита только парочка мелких ребятишек, продвинуться на рынке хотел..
Но оказался не в меру разворотливым и заморочил голову и Битело, и Ботафого,
и газете Глобо, все они теперь не знают как выкрутиться..
На ровном месте столько набулькал, что лопатой не разгребёшь))
Грозился, кстати, на этой неделе прибыть в расположение Динамо и продолжить дело, но на дворе уже четверг, а его чёт не видать, может деньги на билет по знакомым собирает..))
Парень- живопырка полная, у него в клиентах, как оказалось, кроме Бита только парочка мелких ребятишек, продвинуться на рынке хотел..
Но оказался не в меру разворотливым и заморочил голову и Битело, и Ботафого,
и газете Глобо, все они теперь не знают как выкрутиться..
На ровном месте столько набулькал, что лопатой не разгребёшь))
Грозился, кстати, на этой неделе прибыть в расположение Динамо и продолжить дело, но на дворе уже четверг, а его чёт не видать, может деньги на билет по знакомым собирает..))