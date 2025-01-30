В «Ботафого» всё меньше верят в возможность приобретения Бителло у «Динамо»

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сегодня, 22:04

«Ботафого» всё более скептически настроен по поводу приобретения атакующего полузащитника у московского «Динамо».

Как сообщает источник, стороны согласовали сумму сделки в € 18 млн, но возникли разногласия по поводу условий оплаты.

«Динамо» настаивает на немедленной выплате 50% от суммы, в то время как бразильский клуб предлагает внести всего € 2,5 млн сразу, а оставшиеся € 15,5 млн — в течение более длительного срока.