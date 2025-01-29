19-летний хавбек «Коринтианса» Брено отказался от перехода в «Спартак»

По информации источника, московский «Спартак» зимой проявлял интерес к 19-летнему бразильскому центральному полузащитнику «Коринтианса» Брено.
Российские агенты связывались с игроком, рассматривая его как потенциальную альтернативу хавбеку «Торино» Ивану Иличу, однако бразилец в тот момент решительно отказался от предложения о переходе в Россию.
«Спартак» продолжает работать над трансфером Илича, но Брено, воспитанник академии «Коринтианса», который на протяжении всей своей карьеры выступает за родной клуб, не проявил заинтересованности.