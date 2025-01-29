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19-летний хавбек «Коринтианса» Брено отказался от перехода в «Спартак»

сегодня, 22:25

По информации источника, московский «Спартак» зимой проявлял интерес к 19-летнему бразильскому центральному полузащитнику «Коринтианса» Брено.

Российские агенты связывались с игроком, рассматривая его как потенциальную альтернативу хавбеку «Торино» Ивану Иличу, однако бразилец в тот момент решительно отказался от предложения о переходе в Россию.

«Спартак» продолжает работать над трансфером Илича, но Брено, воспитанник академии «Коринтианса», который на протяжении всей своей карьеры выступает за родной клуб, не проявил заинтересованности.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:44
Так он с детства за Зенит
Гость
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