19-летний хавбек «Коринтианса» Брено отказался от перехода в «Спартак»

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сегодня, 22:25

По информации источника, московский «Спартак» зимой проявлял интерес к 19-летнему бразильскому центральному полузащитнику «Коринтианса» .

Российские агенты связывались с игроком, рассматривая его как потенциальную альтернативу хавбеку «Торино» , однако бразилец в тот момент решительно отказался от предложения о переходе в Россию.

«Спартак» продолжает работать над трансфером Илича, но Брено, воспитанник академии «Коринтианса», который на протяжении всей своей карьеры выступает за родной клуб, не проявил заинтересованности.