«Ноттингем Форест» забил 7 безответных мячей «Брайтону» в матче АПЛ

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вчера, 17:29

«Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ (7:0).

Автогол Льюиса Данка на 12-й минуте помог хозяевам поля выйти вперёд. Морган Гиббс-Уайт на 25-й удвоил преимущество «лесников». Крис Вуд на 32-й забил третий гол, а также отметился на 64-й и 70-й с пенальти. Неко Уильямс на 90-й сделал счёт более крупным. Ещё одним голом отличился Жоао Педро Силва на 90+1-й.

«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в чемпионате Англии (47 очков). «Брайтон» идёт 9-м (34 балла).