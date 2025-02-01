«Ноттингем Форест» забил 7 безответных мячей «Брайтону» в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ (7:0).
Автогол Льюиса Данка на 12-й минуте помог хозяевам поля выйти вперёд. Морган Гиббс-Уайт на 25-й удвоил преимущество «лесников». Крис Вуд на 32-й забил третий гол, а также отметился на 64-й и 70-й с пенальти. Неко Уильямс на 90-й сделал счёт более крупным. Ещё одним голом отличился Жоао Педро Силва на 90+1-й.
«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в чемпионате Англии (47 очков). «Брайтон» идёт 9-м (34 балла).
Думается, не меньше поклонников хозяев такой игре рады букмекеры, вероятно, они сегодня собрали много денег к себе в карман.
Думается, не меньше поклонников хозяев такой игре рады букмекеры, вероятно, они сегодня собрали много денег к себе в карман.
Кто бы мог объяснить и дать комментарий про эти два матча Форест......Форест -Борнмут 0-5 и Форест-Брайтон 7-0
PS Форест достоин играть в еврокубках на будущий сезон..........
Кто бы мог объяснить и дать комментарий про эти два матча Форест......Форест -Борнмут 0-5 и Форест-Брайтон 7-0
PS Форест достоин играть в еврокубках на будущий сезон..........
Просто состав у Борнмута лучше (если брать атакующую линию), там Клюйверт показывает футбол уровня Месси. Думаю до Пепа дойдет когда вишенки обыграют горожан и если героем матча будет Клюйверт.
Просто состав у Борнмута лучше (если брать атакующую линию), там Клюйверт показывает футбол уровня Месси. Думаю до Пепа дойдет когда вишенки обыграют горожан и если героем матча будет Клюйверт.