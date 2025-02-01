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«Ноттингем Форест» забил 7 безответных мячей «Брайтону» в матче АПЛ

вчера, 17:29
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест7 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ (7:0).

Автогол Льюиса Данка на 12-й минуте помог хозяевам поля выйти вперёд. Морган Гиббс-Уайт на 25-й удвоил преимущество «лесников». Крис Вуд на 32-й забил третий гол, а также отметился на 64-й и 70-й с пенальти. Неко Уильямс на 90-й сделал счёт более крупным. Ещё одним голом отличился Жоао Педро Силва на 90+1-й.

«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в чемпионате Англии (47 очков). «Брайтон» идёт 9-м (34 балла).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:37
Лига Чемпионов ждёт с нетерпением !
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:40
Немцу Хюрцеллеру показали Англицкое порно))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Даже не знаю кого Ньюкаслу брать, если Хау уйдет.
Для Бенитеса хороший шанс вернуться, но как по мне селекция Ньюкасла хуже чем у Тоттенхэма. Поэтому лучше в Тоттенхэм. Но финансово Ньюкасл стабилен и нет долга. У Тоттенхэма тоже все хорошо, но есть обязанность по кредиту который был взят для строительства нового стадиона.
Наверное в качестве статистов на данный момент в АПЛ Ньюкасл подходит чтобы другие команды набирали очки в матче против них )
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:01
А за Мойеса я рад, молодец.......пусть утрет он нос руководству ВХ которые шотландца променяли на Лошпетеги и Грэма Посхера......и скоро ириски будут выше них. Кстати Тотенхэм они уже обошли.....

Я считаю Постекоглу надо увольнять и точка.......... в прошлом сезоне у него видимо был скачок как у того же тен Хага в первом сезоне с МЮ.... и как вы говорили второй сезон покажет на что австралиец годен......... Ттх 16 -ый ниже некуда.

PS Ну хорошо сменят они Хау и кого им взять.....там говорят об Моуриньо думают......
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:35
Как говорится, «это АПЛ, детка» 😁
NATAN Redwood
NATAN Redwood
вчера в 20:34
Прямо Громовержцы, до этого Лесников, сегодня Лесники
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
В чём-то согласен с Вами, но учитывая сколько Ньюкасл потратил сороки должны быть выше. Да и сейчас сороки играют нестабильно как и в прошлом сезоне. Кажется футбол Хау закончился (несите нового) и что-то новое и конкуренто-способное уже тяжело предложить Хау соперникам, ситуация как у Постекоглу в Тоттенхэме. Несмотря что тренеры молодые, но их идеи временные и для топ клуба не годятся.
Кстати Мойес молодец, быстро адаптировался в Эвертоне и крупно выиграл у Лестера. Но нужно отметить состав Эвертона заметно изменился, поэтому их лишили очков за нарушение ФФП и покупок новых игроков. Но все равно для Мойеса Эвертон подходит.
112910415
112910415
вчера в 19:49
.. а потом пришёл лесник и всех разогнал ! )
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:42
А за что Хау критиковать? когда при нем Ньюкасл сразу вышли в ЛЧ, как сейчас АВ Эмери финишировав сезон назад на 4 месте, помниться укатали там ПСЖ с Мбаппе 4-1, и попали в группу смерти оказавшись еще с одним финалистом Боруссий, просто прошлый сезон смазали травмы,

да и в финал кубка лиги пусть и проигранный МЮ при хаге, но это неплохо, и сейчас могут выйти еще раз и побороться за трофей........ просто там скорей всего их будет ждать Ливерпуль, хоть шпоры и выиграли первый матч........ они уверенно 2-0 обыграли Арсенал......и в шаге от финала.
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:18
Форесту хотя бы куда в европу выйти.......со времен Клафа их там никто не видел...... правда сам себя поправлю и скажу в 95 году Форест финишировал 3тим в таблице, что им позволило в сезоне 95/96 дойти до 1/4 кубка Уефа.........так что почти спустя 30 лет вернуться в европу будет неплохо.......особенно если прошлые два сезона упорная борьба за выживание.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:11
Наверное хорошие результаты Борнмута при Ираоле связаны с хорошим составом. Если возьмёт классом ниже или ошибочно возьмет команду как МЮ результаты могут быть хуже.
А при Хау больше британцев было, играли не так технично как сейчас. Да и сам Хау пока не радует в АПЛ с сороками. Просто амбиции болельщиков Ньюкасла ограничены, поэтому Хау не испытывает напряжения. Если бы он тренировал Челси или МЮ его бы критиковали.
Клюйверту можно и в Барсу, но финансово Барса может не потянуть, если за него будут бороться несколько топ клубов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:11
С такой "стабильностью" Форест достоин максимум ЛЕ.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:57
Тогда Клюйверта надо в Барсу.....где играл его отец.))))) Опять стоит выделить и тренера Борнумат Ираолу, кстати чем то его команда напоминает Вишен при Эдди Хау........... возможно скоре испанца тоже пригласят на повышение.........хотя Хау покинул вишен после вылета из АПЛ.........
Futurista
Futurista
вчера в 18:49
Брайтон сгорели очень bright )...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:31
Что это за демоны?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Борнмут ещё может натянуть на шампура другие топ клубы, а МЮ так вообще может стать сладкой булочкой )
Просто состав у Борнмута лучше (если брать атакующую линию), там Клюйверт показывает футбол уровня Месси. Думаю до Пепа дойдет когда вишенки обыграют горожан и если героем матча будет Клюйверт.
DXTK
DXTK
вчера в 18:03, ред.
Странно конечно это все.....Форест до этого сам проглотил 5 без ответных голов от Борнмута, но в Ответ нашпиговали от души 7 Брайтону......как то не укладывается в голове, почему в прошлом матче команда Санту допустила столько ошибок, хотя прошлого поражения по логике не должно было случиться, а тут устроили карнавал оправдавшись в коем то степени перед фанатами........

Кто бы мог объяснить и дать комментарий про эти два матча Форест......Форест -Борнмут 0-5 и Форест-Брайтон 7-0

PS Форест достоин играть в еврокубках на будущий сезон..........
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:55
Что??????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:47
Сурово лесники с чайками. И правильно, нечего водоплавающим в лесу промышлять ;)...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:39
...а ещё можно под вашей картинкой сделать надпись :"Найдите 7 чаек в лесу,ребус!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:37
Лесники готовятся к ЛЧ, тренируют большое количество забитых мячей. Глядя на результат, можно подумать, что лидер разгромил аутсайдера, но чайки сами кого угодно сейчас обыграть могут.
Думается, не меньше поклонников хозяев такой игре рады букмекеры, вероятно, они сегодня собрали много денег к себе в карман.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:33
Чайки попали под каток!
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:31
Можно сказать, что чайки заблудились в лесу))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Да уж , славно погоняли "Чаек" по лесу!)
Гость
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