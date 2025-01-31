«Химки» забили шесть голов в ворота «Черноморца»

«Химки» крупно обыграли «Черноморец» в контрольном поединке (6:1).
У подмосковной команды голами отличились Олег Трофимов, Александр Руденко, Лукас Вера (дубль), Зелимхан Бакаев и Роберт Мехиа. Один из мячей отыграл Вячеслав Кротов.
|Химки6 : 1Черноморец
|Матч завершен
«Химки» крупно обыграли «Черноморец» в контрольном поединке (6:1).
У подмосковной команды голами отличились Олег Трофимов, Александр Руденко, Лукас Вера (дубль), Зелимхан Бакаев и Роберт Мехиа. Один из мячей отыграл Вячеслав Кротов.