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«Химки» забили шесть голов в ворота «Черноморца»

вчера, 13:28
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки6 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Химки» крупно обыграли «Черноморец» в контрольном поединке (6:1).

У подмосковной команды голами отличились Олег Трофимов, Александр Руденко, Лукас Вера (дубль), Зелимхан Бакаев и Роберт Мехиа. Один из мячей отыграл Вячеслав Кротов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:54, ред.
Интересно, когда Одесса вернётся в родную российскую гавань, а она непременно вернётся, будет два Черноморца? :)
112910415
112910415
вчера в 19:08
Химки это мощь... неожиданно!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:26
У Химок то состав не плохой . Там урвали , там аренду им дали....и играть то можно , и не думать о пердиве...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:23
В РПЛ ему вряд ли такое позволят...
dwu46ke5b85d
dwu46ke5b85d
вчера в 14:16
Химки были в ударе, так бы в чемпионате играли.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:04
А я предполагал такой исход! Исходил из того что не захочется оставлять такое кол-во балов нетронутыми!
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:53
Да, дружище, КП такая игра, что предугадать тот или иной исход сложно. Я честно не ожидал, что Капрал реанимирует игру, но когда посчитал оставшиеся количества баллов 15 К, то мнение поменял)). Я сталкивался с Вашей игрой и Вам, помню, проигрывал. Еще хотел бы отметить игру shlomo но к сожалению не фортануло игроку, ожидания были что он выйдет хотя из одной группы.
Гость
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