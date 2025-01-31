«Атлетик» Бильбао переиграл «Викторию» Пльзень в матче Лиги Европы

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сегодня, 01:09

«Атлетик» из Бильбао обыграл «Викторию» Пльзень в матче 8-го тура Лиги Европы (3:1).

Счёт в матче на 25-й минуте открыл полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс. На 64-й минуте Йерай Альварес увеличил преимущество хозяев. На 71-й Милан Гавел сократил отставание гостей. На 89-й минуте нападающий гостевой команды Даниэль Васулин был удалён с поля. На 90+5-й минуте Хавьер Мартон забил третий гол «Атлетика» в матче.

«Атлетик» закончил общий этап Лиги Европы на 2-м месте (19 очков), «Виктория» Пльзень расположилась на 16-м месте (12 баллов).