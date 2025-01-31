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ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:22
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ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (1:0).

Гол забил Тамерлан Мусаев на 75-й минуте.

Ранее «Спартак» стартовал в турнире с победы над «Краснодаром».

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Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:35
Анатолий Кандауров.

Дело в том, что в играх атакующих команд живущих атакой, всегда ошибок в обороне больше, чем в матчах команд- заточенных на более оборонительный и прагматичный футбол. Поэтому, ничего странного нет в том, что вчера было много ошибок в обороне, у обеих команд. Помимо всего прочего, Мусаев, при всей моей к нему Симпатии, все таки, пока еще, не тот тренер, могущий гармонично сбалансировать игру команды. Что касается Спартака, тот этот Клуб, даже в самые свои ярчайшие годы в СССР, пропускал много, при том, что u забивал больше остальных. Так что, ничего удивительного. А игра Вашего ЦСКА мне очень понравилась. Обычно, я скуп на похвалу Николичу, но не сегодня. Вобщем, хочется верить, что армейцы находят свою игру и на правильном пути!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:06
Ну это только товарняк ! все впереди
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:53
Во втором тайме в центре обороны у Ростова играли 18 летний дебютант Бабабкин и 20 летний Мелёхин. Этим и воспользовались игроки ЦСКА и провели красивую голевую комбинацию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Спорить не буду. Но мне удачное действие защитника при отборе мяча, при дальнем пасе нравится не менее чем красивый финт нападающего. Я понимаю, что футбол без ошибок не бывает, но когда ошибки грубые и явные, то уровень футбола падает однозначно. А футбол тем и прекрасен, что сколько людей, столько и точек зрения при его оценке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:47
CapralCapral
Поскольку ЦСКА переходит на новую схему, то составы в таймах были экспериментальными. Игравшие в первом тайме Гуарирапа ( №9), Зделар (№5),Абдукадыров ( №51) конечно не игроки основы. Были такие не основные и во втором тайме. Но рисунок игры меняется визуально. Утверждается молодежь в основе - Глебов, Кисляк, Мухин. Не могу утверждать, что Николич успеет наиграть основу к сезону, но проблески намечаются. По поводу вчерашнего матче. Та игра была "повеселее", в том числе из-за ошибок с обеих сторон.
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Не бразильский у вас подход...ой не бразильский)....красота в футболе это голы...ошибки всегда есть и будут...с вашим подходом всегда 0:0 будет)...
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:41
Заядлые дома дымят...на балконе не заядлые...тем более зимой)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:40
Я лично считаю, что содержание игры, в частности наличие грубых ошибок в обороне. которые вчера были у обеих команд, мягко говоря, не добавили "веселости" тренерам команд. Иногда по содержании матча игра , завершившаяся 0:0, или 1:0 смотрится интереснее, для тех кто понимает футбол интереснее, чем, когда 3:2, или 4 :3. Не претендую на истину, но оцениваю и воспринимаю футбол не по критерию "веселости", а по иным показателям. Не в обиду Спартаку сказано. Они выиграли у быков по делу. Но ошибок в игре было побольше, чем сегодня. С обеих сторон. Спасибо за внимание.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:40
Саравия сбежал из Ростова и ослабил центральную линию. А денег на трансферы у Ростова нет, что бы найти ему замену
Capral
Capral
вчера в 21:36, ред.
Конечно, эта игра, ни в какое сравнение не идет со вчерашней игрой Спартак-Краснодар, живой, техничной, темпераментной и эмоциональной. Но сегодня, мне понравился ЦСКА, и прежде всего- рисунком, можно даже сказать- стилем игры, довольно острым и умным, именно, то, чем раньше, тренер армейцев не отличался... А кроме всего, ЦСКА играл в более атакующей манере, чем прежде. Гол Мусаева хорош, как и вся атака армейцев, достойный итог.

Ростов, как обычно сыграл в силовой манере, мало привлекательной и практически без креатива в атаке. Возможно, отсутствие Байрамяна, главного дирижера ростовских атак помешало ростовчанам сыграть интересней в центре поля, но думаю, в неменьшей степени, и сам, стиль Карпина, к более фантазийному футболу не располагает.

Вобщем, победа ЦСКА по делу, с чем, я армейцев и поздравляю!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:36
Если вы заядлый курильщик и бОльшую часть матча провели на балконе, смоля цигарку, и периодически возвращались в квартиру, чтобы посмотреть футбол, спешу вас обрадовать - вы ничего не потеряли, разве что капельку здоровья, когда вдыхали "аромат" сигареты. Единственное светлое пятнышко матча - гол Мусаева, который не спешил с ударом по воротам.
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:33
Дед я Вас поздравляю с победой.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:33
Да спору нет. Посмотрим как остальные сыграют)
lotsman
lotsman
вчера в 21:32
Не знаю кому как, но по мне матч Спартак - Краснодар и матч ЦСКА - Ростов, это день и ночь.)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:31
Вчера то явно было повеселее))...
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Мусаев на столько хорош , что на допинг игрока подводили. Возможно не могли поверить в его физические данные которые сног шибательны
sihafazatron
sihafazatron ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:29
Да думаю Тороп и заменит Игоря уже скоро. Набирается уверенности.
Ещё бы муху отметил, неплохо отыграл
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:28
Хорошая игра ЦСКА и в первом и во втором таймах.
Мусаев и Тороп лучшие, Койта понравился в первом тайме.
Болельщиков ЦСКА с победой,
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:28
Ростовчане сегодня плохо сыграли. ЦСКА могли больше забить
Жаль что отсутствовали Байрамян, Миронов и Ятимов, но это не оправдание поражению. Проиграли по делу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:25
Мусаев молорик конечно, но в целом скучновато было.....
Главное, что без травм обошлись. Идём дальше))
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