ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (1:0).
Гол забил Тамерлан Мусаев на 75-й минуте.
Ранее «Спартак» стартовал в турнире с победы над «Краснодаром».
ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (1:0).
Гол забил Тамерлан Мусаев на 75-й минуте.
Ранее «Спартак» стартовал в турнире с победы над «Краснодаром».
Жаль что отсутствовали Байрамян, Миронов и Ятимов, но это не оправдание поражению. Проиграли по делу
Жаль что отсутствовали Байрамян, Миронов и Ятимов, но это не оправдание поражению. Проиграли по делу
Ростов, как обычно сыграл в силовой манере, мало привлекательной и практически без креатива в атаке. Возможно, отсутствие Байрамяна, главного дирижера ростовских атак помешало ростовчанам сыграть интересней в центре поля, но думаю, в неменьшей степени, и сам, стиль Карпина, к более фантазийному футболу не располагает.
Вобщем, победа ЦСКА по делу, с чем, я армейцев и поздравляю!!!
Ростов, как обычно сыграл в силовой манере, мало привлекательной и практически без креатива в атаке. Возможно, отсутствие Байрамяна, главного дирижера ростовских атак помешало ростовчанам сыграть интересней в центре поля, но думаю, в неменьшей степени, и сам, стиль Карпина, к более фантазийному футболу не располагает.
Вобщем, победа ЦСКА по делу, с чем, я армейцев и поздравляю!!!