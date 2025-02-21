8 игроков могут покинуть «Манчестер Сити» после окончания этого сезона

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сегодня, 04:40

В «Манчестер Сити» может произойти масштабная чистка состав этим летом.

Как сообщается «горожане» готовы расстаться сразу с восьмью футболистами после окончания нынешнего сезона. Команду могут покинуть , , , , , , и , который сейчас находится в аренде в «Милане».