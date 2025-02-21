8 игроков могут покинуть «Манчестер Сити» после окончания этого сезона

В «Манчестер Сити» может произойти масштабная чистка состав этим летом.
Как сообщается «горожане» готовы расстаться сразу с восьмью футболистами после окончания нынешнего сезона. Команду могут покинуть Эдерсон, Джон Стоунз, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Кайл Уокер, который сейчас находится в аренде в «Милане».
В любом случае летом клуб ждет большая перезагрузка, и это будет новым вызовом для Пепа. А в Пепа я верю.
В любом случае летом клуб ждет большая перезагрузка, и это будет новым вызовом для Пепа. А в Пепа я верю.
И потом... У всем восьмерых последний сезон по контракту ?
И потом... У всем восьмерых последний сезон по контракту ?