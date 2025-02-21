Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

8 игроков могут покинуть «Манчестер Сити» после окончания этого сезона

сегодня, 04:40

В «Манчестер Сити» может произойти масштабная чистка состав этим летом.

Как сообщается «горожане» готовы расстаться сразу с восьмью футболистами после окончания нынешнего сезона. Команду могут покинуть Эдерсон, Джон Стоунз, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Кайл Уокер, который сейчас находится в аренде в «Милане».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» может предложить 80 млн евро за защитника «Барселоны»
Сегодня, 04:35
Слухи«Милан» готов продать Леау из-за отсутствия прогресса у игрока
Сегодня, 04:33
СлухиТри центральных защитника из АПЛ находятся в шорт-листе «Реала»
Сегодня, 04:31
СлухиПогба может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 03:30
Слухи«Атлетико» нацелился на подписание полузащитника «Барселоны»
Сегодня, 03:24
Слухи«Ноттингем» может заплатить 25 млн евро за бывшего нападающего «Зенита»
Сегодня, 03:18
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:24
А зачем Стоунза и Эдерсона сплавлять, вроде оба ещё тянут. Да, воротчик в последнее время не важен, но период такой словил, это ещё не приговор... зато вон как голевые раздаёт! Накрайняк Пеп может перевести его в опорку) С КДБ я б тоже не спешил, да, он теперь гусь хрустальный, но можно на последние полчаса выпускать и норм, мастерство то не пропьешь! А Грилишу, наверное, действительно пора... и остальным всем из списка
Igo0rek
Igo0rek ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:13
Какой чемпионшип, АПЛ очередной суд проиграли Сити))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:05
Согласен, чистка рядов напрашивается и скорее всего так и будет, тем более Пеп продлил контракт и готов к новому вызову. Эдерсона можно заменить Траффордом, у клуба есть опция выкупа за 40 млн и думаю они не пожалеют об этом! Можно уговорить Палмера вернуться, только это больше на фантастику похоже, вообщем, распродали талантливых молодых игроков, а теперь будут покупать дорогих игроков
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:01
Ковачич, Бернарду Силва, Уокер, Гюндоган - это прям 100% надо на выход. Де Брейне к сожалению тоже. Не смотря на все заслуги, но такая игра это провал. У него отбирают мяч и он просто идет пешком, даже не обозначая борьбы. Эдерсон это просто песня... Чел на выходах не умеет играть от слова совсем, слишком много привозов. Стоунса я бы может оставил, хотя он больше лечится, чем играет.
В любом случае летом клуб ждет большая перезагрузка, и это будет новым вызовом для Пепа. А в Пепа я верю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:44
И че ? Типа всё наладится ?
И потом... У всем восьмерых последний сезон по контракту ?
mp9ub8gppz4a
mp9ub8gppz4a
сегодня в 09:38
С такими переменами они не скоро восстановятся
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:06
Да чистка состава давно напрашивается. Еще и Аке, Нуньеш и Льюис под вопросом
yjmr8su93s9w
yjmr8su93s9w
сегодня в 07:53
Возможно, это и к лучшему, команда в застое, нужно обновляться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:48
Чистить состав нужно даже у шейхов...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:47
Сбитые летчики, думаю они уже нигде не заиграют, смысла нет их покупать никому
Оледжан
Оледжан
сегодня в 07:30
Пепу пару сезонов назад надо было начинать вливать свежую кровь
jp5ux6w6fjur
jp5ux6w6fjur
сегодня в 07:15
Текущий сезон позал необходимость перестройки.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 07:00
Это очень похоже на подготовку к Чемпионшипу, куда команда может отправиться в результате наказания за прошлые действия.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:56
Из этих игроков не плохая команда может получиться.... думаю что в МЛС они бы не плохо смотрелись бы.
drug01
drug01
сегодня в 06:35
Значит будет совсем новая команда!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:01
Большая компания подбирается на выход
112910415
112910415
сегодня в 05:59
до основанья, а затем ...
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 05:29
Ну всё правильно. Нужно полностью обновлять состав, раз уж старый себя изжил. Хотя и Холанда не мешало бы сменить . Видно что он уже не тянет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:51
Это называется зачистка...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 