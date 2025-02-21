Полузащитник Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, француз может перейти в МЮ только на условиях клуба, а также существенно сократить свою заработную плату относительно той, которую он получал в «Ювентусе».
Напомним, что Погба выступал за первую команду «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2011/12, а также с 2016 по 2022 год.
В столицу не советую, ждем тебя в Ростове.
С любовью, болельщица твоего таланта Полина.
В столицу не советую, ждем тебя в Ростове.
С любовью, болельщица твоего таланта Полина.