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Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 03:30

Полузащитник Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, француз может перейти в МЮ только на условиях клуба, а также существенно сократить свою заработную плату относительно той, которую он получал в «Ювентусе».

Напомним, что Погба выступал за первую команду «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2011/12, а также с 2016 по 2022 год.

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Все комментарии
shur
shur ответ 4cakzv886drz (раскрыть)
сегодня в 09:44
...это точно!
nkcsxamu5t8q
nkcsxamu5t8q
сегодня в 08:20
Дорогой Поль,крути педали в Россию, у нас уютно,зима кончается,увидешь снег,тайгу,озера,степи и конечно девушек красавиц.
В столицу не советую, ждем тебя в Ростове.
С любовью, болельщица твоего таланта Полина.
4cakzv886drz
4cakzv886drz
сегодня в 07:55
Откуда такие странные новости?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:48
Не стоит ему этого делать, лучше поиграть за какой нибудь мелкий клуб, где от него ничего не будут ждать
galem72
galem72
сегодня в 07:32
Чушь полная! Вот пусть этот убогий утиный источник сам себе записывает и потом кормит ленивого погбу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:16
"Полузащитник Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед»." - При одном обязательным условии - если приобретёт для МЮ партию канцелярских товаров...)))
112910415
112910415
сегодня в 06:22
интересно, какие навыки и умения имеются у этого Поля ?
Гость
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