Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

1740097836

сегодня, 03:30

Полузащитник может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, француз может перейти в МЮ только на условиях клуба, а также существенно сократить свою заработную плату относительно той, которую он получал в «Ювентусе».

Напомним, что Погба выступал за первую команду «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2011/12, а также с 2016 по 2022 год.