«Ман Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

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сегодня, 00:55

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад» (4:1, 5:2 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый гол в игре на 10-й минуте с пенальти забил полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль. На 16-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт, реализовав пенальти. На 50-й минуте Фернандеш оформил дубль, снова забив одиннадцатиметровый, чем вывел МЮ вперёд. На 63-й минуте красную карточку получил защитник «Реала Сосьедад» Джон Арамбуру. На 87-й минуте Фернандеш оформил хет-трик, а в дополнительное ко второму тайму время голом отметился Диогу Далот.

В 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лиона».