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«Ман Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

сегодня, 00:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад» (4:1, 5:2 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый гол в игре на 10-й минуте с пенальти забил полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль. На 16-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт, реализовав пенальти. На 50-й минуте Фернандеш оформил дубль, снова забив одиннадцатиметровый, чем вывел МЮ вперёд. На 63-й минуте красную карточку получил защитник «Реала Сосьедад» Джон Арамбуру. На 87-й минуте Фернандеш оформил хет-трик, а в дополнительное ко второму тайму время голом отметился Диогу Далот.

В 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лиона».

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Все комментарии
wdv7g9jdvrqp
wdv7g9jdvrqp
сегодня в 07:57
МЮ пробивается в Лигу чемпионов не по пути АПЛ, а по пути регионов.
112910415
112910415
сегодня в 06:22
это всё из-за визовых проблем !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:48
Прорвало наконец-то
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:03
Шанс М.Ю попасть в лигу чемпионов побеждая в лиге Европе иначе М.Ю останется клубом среднячком
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 01:26
4:1 кто бы мог подумать.
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:04
Венгер вроде на пенсии и уже не тренирует?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:03
Но баски еще в сетке не закончились...
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 01:01
Неожиданный счет конечно... С Лионом в 1/4 будет не просто! Как вывеска прошлого из матчей ЛЧ
Capral
Capral
сегодня в 00:59
Прелестно!!!!!!!
На одну захарянку стало меньше в Европе. Разгромом Р/С полностью удовлетворен. Санька Векшина, как главного болельщика МС- с отличной победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:59
Сказалось отсутствие Арсена.
shur
shur
сегодня в 00:59
...странная вещь, выиграть то МЮ выиграли, но игры опять никакой!!!
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 00:57
Вряд ли такой слабый МЮ пройдёт далеко в этом турнире.
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