«Атлетик» Бильбао обыграл «Рому» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

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вчера, 22:40

«Атлетик» Бильбао обыграл «Рому» (3:1, 4:3 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 11-й минуте с поля был удалён защитник «Ромы» Матс Хуммельс. В дополнительное к первому тайму время Николас Уильямс вывел «Атлетик» вперёд. На 68-й минуте Юри Берчиче удвоил преимущество хозяев. На 82-й минуте Николас Уильямс оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Ромы» Леандро Паредес реализовал пенальти.

В 1/4 финала «Атлетик» сыграет против победителя пары «Фенербахче» — «Рейнджерс».