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«Атлетик» Бильбао обыграл «Рому» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 22:40
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Атлетик» Бильбао обыграл «Рому» (3:1, 4:3 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 11-й минуте с поля был удалён защитник «Ромы» Матс Хуммельс. В дополнительное к первому тайму время Николас Уильямс вывел «Атлетик» вперёд. На 68-й минуте Юри Берчиче удвоил преимущество хозяев. На 82-й минуте Николас Уильямс оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Ромы» Леандро Паредес реализовал пенальти.

В 1/4 финала «Атлетик» сыграет против победителя пары «Фенербахче» — «Рейнджерс».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:13
Второй забили, смотрим дальше...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:54
...для меня эта продолжительная и многострадальная,как ты её назвал, х---я, впрочем для тебя АПЛ в диковинку, не навязываюсь!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:13
Не, не буду я смотреть эту х....ю, не на что смотреть.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:09
Возможно, если учесть, что за полтора года я увидел 11стран...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Это называется галопом по Европам. Так страну не посмотришь и не познаешь.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06
Только за МЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:05
Я неделю был в Италии, в семи городах. Мне хватило.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
Ну... туда ехать на один неполный день..., это Изначально - деньги на ветер. Там только обзорная экскурсия 5,5 часа идёт, в конце которой от информации происходит взрыв мозга, ибо не слушать невозможно...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:00
...ну тогда смотрим!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58
Да мы же только сегодня виделись.))) Я собственно никуда и не уходил, просто иногда беру паузу...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:56
А мне хватило и одного раза, чтобы больше туда не ехать. Также, как и в Париж.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Я был в Риме 4 раза..., и каждый раз - как в первый. Из этого города просто не хочется уезжать.
Заходишь вот так в Собор Святого Петра и смотришь как завороженный на Пьету Микеланджело, задаваясь вопросом как из камня такое можно сотворить...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
...Витя,друг сердечный, ты вернулся??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:51
Я был в Риме целый день и ничего особенного в нём не увидел. В жару, в июне, с 10 утра и до 20:00 прошел весь город. Ждал большего...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:50
...тонко подмеченно!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:48, ред.
Римляне... Это гордый, утончённый народ, который носит на своих плечах Великое наследие предков... Для этих людей нужна размеренная, полная комфорта жизнь..., с калейдоскопом её красок и бытийных удовольствий. Поэтому спорт в общем (равно как и футбол в частности) им противопоказан.
Есть в Риме окромя футбола где себя приложить, раскрыть и найти по жизни. Ведь не случайно все дороги ведут в Рим..., прекраснейший из прекрасных городов Планеты.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:46
не получится у Раньери еще один трофей взять
Capral
Capral
вчера в 22:43
Очень рад, что тупой слон вылетел нафиг!!! Команда победившая Реал не могла не выиграть сегодня, играя в большинстве!!! Браво, Атлетик!!!
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:42
Немец подвёл команду
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:41
Атлетик с победой,хорошо сыграли.
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