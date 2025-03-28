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В РФС ответили на вопрос о возможных матчах России с Колумбией и Ираном

вчера, 17:50

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно возможной организации матчей сборной России с командами Колумбии и Ирана.

Правдива ли информация о том, что сборная России сыграет с Ираном осенью? Как вы помните, в 2023 году мы провели товарищеский матч в Иране. У нас хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Ирана, мы продолжаем сотрудничество. Что касается конкретных комментариев относительно наших планов и объявления о проведении матча — мы их делаем после того, как подписываем документы. Сейчас это комментировать преждевременно.

Информация о возможности проведения матча с национальной сборной Колумбии? Так же, как и с Ираном, у нас отличные рабочие контакты с Федерацией футбола Колумбии. Мы обсуждаем взаимодействие по разным направлениям. Недавно наша молодежка провела там учебно-тренировочный сбор и два матча с молодежной сборной Колумбии. Понятно, что только этим мы не ограничимся, будут и матчи других возрастов, в будущем возможен и матч национальных сборных.

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