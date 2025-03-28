Восковая фигура Мбаппе и бицепс Бензема. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Лукас Васкес провел время со своими детьми.
Харри Кейн показал торт, который ему подарили в честь достижений в сборной Англии.
Девушка дня. Спутница защитника «Барселоны» Пау Виктора
Луис Суарес наслаждается жизнью в МЛС.
Как и Лионель Месси — отличный закат карьеры.
Зинедин Зидан старается держать форму.
Альваро Мората счастлив, что помирился с женой.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес устроил день барбекю.
Мауро Икарди и его девушка Чайна нарядились в стиле 80-х.
Нападающий «Челси» Жоау Феликс показал своего самого верного фаната.
Крис Смоллинг наслаждается жизнью в ОАЭ. Тут финансовые условия могут быть даже лучше, чем в МЛС.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин выбирает джинсы
Вратарю «Фамаликау» Ивану Злобину исполнилось 28 лет!
Поль Погба тоже отраздновал день рождения. Ему уже 32 года. Один французский клуб хочет подписать хавбека.
А жене Даниэле Ругани — 34.
Друзья встретились снова — Тьяго, Бускетс и Альба посидели в ресторане.
В семье полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского ожидается пополнение в семье.
Милота дня - Филиппо Индзаги с сыном.
Килиан Мбаппе оценил восковую статую в свою честь.
Бывший защитник «Баварии» Лусио погулял по Мюнхену.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных! Берите пример с Роналдиньо и жарьте мясо на природе!
И танцуйте, если есть силы и настроение — это уже Терри.
А где же про бецепс Бензема?
А где же про бецепс Бензема?