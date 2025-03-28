Каррера оценил свои шансы стать тренером «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность своего перехода в «Зенит».
Когда со мной последний раз связывались российские клубы? Никогда. Как я отреагирую, если мною заинтересуется «Зенит»? Я бы послушал предложение от них. Поговорить и взвесить некоторые моменты — ради бога, я не против. А пойти в «Зенит» или нет — это уже другой разговор.
Будь у меня выбор, возглавить «Зенит» или сборную России, я бы выбрал национальную команду.
Зениту Каррера не подойдет, да и никто его не позовет. После Семака, Медведеву надо будет перекреститься и сто раз подумать, о выборе нового тренера...
Зениту Каррера не подойдет, да и никто его не позовет. После Семака, Медведеву надо будет перекреститься и сто раз подумать, о выборе нового тренера...