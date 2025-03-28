Каррера оценил свои шансы стать тренером «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» оценил вероятность своего перехода в «Зенит».

Когда со мной последний раз связывались российские клубы? Никогда. Как я отреагирую, если мною заинтересуется «Зенит»? Я бы послушал предложение от них. Поговорить и взвесить некоторые моменты — ради бога, я не против. А пойти в «Зенит» или нет — это уже другой разговор.

Будь у меня выбор, возглавить «Зенит» или сборную России, я бы выбрал национальную команду.