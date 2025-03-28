Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Каррера оценил свои шансы стать тренером «Зенита»

вчера, 17:39

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность своего перехода в «Зенит».

Когда со мной последний раз связывались российские клубы? Никогда. Как я отреагирую, если мною заинтересуется «Зенит»? Я бы послушал предложение от них. Поговорить и взвесить некоторые моменты — ради бога, я не против. А пойти в «Зенит» или нет — это уже другой разговор.

Будь у меня выбор, возглавить «Зенит» или сборную России, я бы выбрал национальную команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Восковая фигура Мбаппе и бицепс Бензема. Как футболисты провели эту неделю
Вчера, 10:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии8
Игроки «Спартака» поддержали хоккейную команду в первом матче плей-офф КХЛ
27 марта
СлухиСборные России и Колумбии могут провести матч в 2026 году
26 марта
Мбаппе помог вынести с поля радиоуправляемую машину
26 марта Фото
Кокорин ответил на вопрос о завершении карьеры
26 марта
Савичев: «В Тольятти нам негде играть, и какое тогда предложение?»
26 марта
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:46
Шансы равны 0.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:13
Кому то надо запустить новую волну.)
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 20:10
не хотелось бы видеть его в Зените, его не надо было и из Спартака убирать, в кои то веки бывший туринец привёл Спартак на 1-е место и убрали, это шедеврально что называется
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:08
Так у Зенита же как раз юбилей)...
Брулин
Брулин
вчера в 18:38
Сборная России в нынешней ситуации вообще мечта для любого тренера
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:32
Он только по юбилеям чемпион, а сейчас тренирует Семак...
Futurista
Futurista
вчера в 18:25
Не надо в Зенит...там хороший тренер)...
112910415
112910415
вчера в 18:15
хуже-то не будет
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Да зачем он нужен, тем более в сборной России.
Capral
Capral
вчера в 18:06, ред.
Да какой там Зенит или сборная. В Спартаке всё сошлось как нельзя лучше, и в тот момент показалось, что Каррера- именно тот тренер, который нужен Спартаку!!! И действительно, Спартак сыграл очень ярко. Но в каждой игре, буквально сквозил тренерский непрофессионализм. Спартак играл стихийно, я бы даже сказал поверхностно, не было ощущения тренерского мощного стержня, всё было очень зыбко, хотя играл Спартак очень эффектно, а золотой- красавец гол Глушака- лишь подтвердил претензии Спартака на чемпионство!!!
Зениту Каррера не подойдет, да и никто его не позовет. После Семака, Медведеву надо будет перекреститься и сто раз подумать, о выборе нового тренера...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:06, ред.
Не ну тренировать Зенит это плевок мне кажется на свои же былые заслуги. Впрочем не стоит их возводить в абсолют, одно куражное чемпионство как случайность это наверное всё на что может рассчитывать лукойловский Спартак. Однако кроме Карреры даже это пока никому больше не удалось
hs53yhxcz5jt
hs53yhxcz5jt
вчера в 17:59
Всяко не хуже сирожы-манекена был бы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 