Салах рассказал, когда закончит карьеру

Нападающий «Ливерпуля» ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру футболиста.

Я думаю, что могу играть до 39 или 40 лет, но если я почувствую, что пора заканчивать карьеру раньше, я уйду. Я многого достиг. Срок моего контракта с «Ливерпулем» подходил к концу, мы смогли договориться, хоть я и был близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.