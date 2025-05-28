Салах рассказал, когда закончит карьеру

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру футболиста.
Я думаю, что могу играть до 39 или 40 лет, но если я почувствую, что пора заканчивать карьеру раньше, я уйду. Я многого достиг. Срок моего контракта с «Ливерпулем» подходил к концу, мы смогли договориться, хоть я и был близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
В 52 матчах клубного сезона египтянин забил за «Ливерпуль» 34 гола и отдал 23 голевые передачи во всех турнирах.
когда закончится, можно будет решать
когда закончится, можно будет решать