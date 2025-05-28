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Салах рассказал, когда закончит карьеру

сегодня, 00:00

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру футболиста.

Я думаю, что могу играть до 39 или 40 лет, но если я почувствую, что пора заканчивать карьеру раньше, я уйду. Я многого достиг. Срок моего контракта с «Ливерпулем» подходил к концу, мы смогли договориться, хоть я и был близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

В 52 матчах клубного сезона египтянин забил за «Ливерпуль» 34 гола и отдал 23 голевые передачи во всех турнирах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:32
чудо продолжается !
когда закончится, можно будет решать
протон
протон
сегодня в 00:29
Пока в Саудии не поиграет. Арабы не оставят игрока в покое.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:28
Перейти в саудитию и есть закончить карьеру)) молодец, что остался
Гость
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