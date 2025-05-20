Экс-голкипер «Ливерпуля» Рейна завершит карьеру по окончании сезона

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вчера, 08:11

Вратарь «Комо» объявил о завершении своей карьеры после финального матча Серии А.

Моя замечательная карьера подошла к концу. Я принял решение завершить её ещё в январе прошлого года. После разговора с женой мы приняли это решение вместе.

В составе «Ливерпуля» 42-летний голкипер завоевал Кубок, Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Суперкубок Европы. С «Вильярреалом» Рейна дважды становился победителем Кубка Интертото, с «Наполи» выиграл Кубок Италии, а с «Баварией» стал чемпионом Германии.

В составе сборной Испании Рейна стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а также выиграл чемпионат мира в 2010 году.