Ушла легенда. Лука Модрич покидает «Реал»

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сегодня, 00:38

Рекордсмен по количеству титулов в Мадриде.

Смена эпох в «Реале» будет ощущаться еще острее. Ветры перемен и необходимость глобальной перестройки подтвердились финишем текущего сезона. Мадридцы меняют главного тренера, прощаясь с Карло Анчелотти – впереди большая работа для Хаби Алонсо по выстраиванию новой команды, которая бросит вызов «Барселоне» и сильнейшим клубам Европы на международной арене.

Символ эпохи

А новое известие еще больше усиливает ощущение того, что «Реал» глобально обновляется. О своем уходе объявил Лука Модрич. 39-летний хорват начал свой путь в Мадриде в 2012 году и стал символом весьма успешной эры в истории «сливочных». Хотя вряд ли кто-то думал, что парень из «Тоттенхэма», купленный за 35 миллионов евро, внесет столь весомый вклад в летопись «Реала». Во всем аккуратный и размеренный Модрич даже прощание оформил по самому красивому сценарию – объявил обо всем заранее, перед последним своим матчем на «Сантьяго Бернабеу», который наверняка станет крайне трогательным. А с командой он попрощается уже после клубного чемпионата мира, то есть в середине лета.

Испанская пресса утверждает, что Модрич хотел провести еще один сезон в «Реале», но клубное руководство решило: обновляться – так полностью и радикально. Будет совершенно новый спортивный проект и тащить в него компоненты предыдущего боссы не захотели. Конечно, Лука показал, что его талант времени не поддается. Но, конечно, устраивать сцен не стал – это не в его характере. Он сделает все красиво – и клуб попрощается с ним тоже эффектно. В этом можно не сомневаться.

Лука станет последним ушедшим из «Реала» из великой троицы полузащитников, которую составлял вместе с Тони Кроосом и Каземиро. Как они разваливали весь мир. Теперь точно – новая эпоха.

За 13 сезонов в «Реале» Модрич выиграл 28 титулов, что является рекордом среди всех игроков этой команды. Среди них шесть побед в Лиге чемпионов, четыре – в Ла Лиге, пять – в Суперкубке Европы, пять – в клубном чемпионате мира, две – в Кубке Испании. Перечислять можно долго. В 2018 году он взял «Золотой мяч», став единственным, кто разбил гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в 2010-х годах. Кстати, копилку титулов он еще может пополнить, если вместе с «Реалом» выиграет клубный чемпионат мира в США .

Человек чести

Модрич покорил весь мир не только своими трофеями, но и самой игрой. Нет, пожалуй, более выразительного сочетания столь титулованного игрока и столь скромного и трудолюбивого. Он может доминировать в матчах благодаря интеллекту, технике, пониманию игры. Больше десяти лет он рулил игрой одной из лучших команд мира, не совершая при этом броских заявлений и не являясь фронтменом. Его управление темпом игры, его хирургическая точность передач, его дальние удары и неустанная работа на всех участках поля сделали Модрича олицетворением качественного футбола, в котором он нашел идеальный баланс между красотой и эффективностью.

И не только титулы, и не только волшебство на поле заставляли людей восхищаться Модричем. Он еще и образцовый лидер, который всегда защищал ценности «Реала», причем делал это спокойно, с чувством собственного достоинства, с предельным профессионализмом и уважением к команде и к соперникам. Ни одного плохого слова, ни тени скверного отношения. Его полюбили партнеры по команде, им восхищались соперники – даже среди болельщиков, которые испытывают самые яркие негативные чувства к «Реалу», вряд ли найдутся те, кто персонально Модричу могут что-то предъявить или найти в нем изъян. Так что наследие образцового футболиста закрепится за Лукой теперь навсегда . Его имя вписано в историю одного из величайших клубов мира и в историю европейского футбола XXI века.

Прощание

Да и такое прощальное письмо мог написать только образцовый футболист и чистый человек:

Время пришло. Момент, наступления которого я никогда не желал. Но таков футбол. И в жизни у всего есть начало и конец. В субботу я проведу последний матч на «Сантьяго Бернабеу». В 2012 году я приехал сюда с желанием надеть футболку лучшей команды в мире и амбициями добиться больших успехов. Но не мог даже представить, что будет дальше. Игра за «Реал» изменила мою жизнь: как футболиста и как человека. Я горжусь тем, что был частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории. Хочу от всего сердца поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих партнеров по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне все это время. За эти годы я пережил невероятные моменты: невероятные камбэки, финалы, торжества, волшебные вечера на «Бернабеу». Мы выигрывали, и я был очень счастлив. Очень. Но помимо титулов и побед я храню в своем сердце любовь всех мадридистов. Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которая у меня есть с вами, и то, как меня поддерживали, уважали и любили. Я чувствовал это и чувствую. Никогда не забуду каждую овацию и каждый жест любви, адресованный вами ко мне. Я ухожу с чистым сердцем, преисполненный гордости, благодарности и неизгладимых впечатлений. И хотя после клубного чемпионата мира я не буду носить больше эту форму, навсегда останусь мадридистом. Мы еще увидимся. «Реал» всегда будет моим домом. На всю жизнь.

Кажется, в субботу чаша стадиона «Сантьяго Бернабеу» будет заполнена слезами, а Мадрид разорвется от оваций.