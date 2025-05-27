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Щетинин интересен «Локомотиву» и «Динамо»

вчера, 20:37

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин входит в сферу интересов московских «Динамо» и «Локомотива».

Как сообщает источник, возможная сумма сделки – около 4 млн евро. Уточняется, что «Локомотив» нацелен вернуть воспитанника, но только в случае продажи Наира Тикнизяна или ухода Александра Сильянова.

На счету 23-летнего Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах в составе «Ростова» в этом сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:18
Карпин заберёт всех !
Ice van Reed
Ice van Reed ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Приветствую вас! Я лишь пленник своих мыслей, идёт кидок клуба который их раскрыл, перед финалом, ш
ащушаешь какая подготовка, а если Москвича слить намерены, так Динамо и ЦСКА один спонсор
stanichnik
stanichnik ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:08
Доброго Здоровья, земляк!
Тотальная распродажа ростовских футболистов анонсировалась уже давно и Карпин тут вовсе не при чём. Даже, если бы он не возглавил ТШ Динамо, всё равно человек пять, как минимум, из основного состава продали бы. А так, глядишь, если Карпин будет настаивать на своих бывших игроках Ростов может и ценник на футболистов чуть приподнять и уже под нового наставника прикупить других. Главный вопрос, под кого, Альба ведь наверняка тоже переедет в Москву сразу после Финала Кубка страны.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:27
Выжженная земля после Карпина, а ещё на Бердыева гнали, что руины после него вот хвалёный Карпин делает тоже самое,, неудивлюсь если Рыскин всплывёт в Динамо, как и нынешнее руководство, все прекрасно знают кто бежит первыми с тонущего корабля!
Capral
Capral
вчера в 20:44
Как и ожидалось- Карпин соберет весь ростовский костяк.
Гость
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