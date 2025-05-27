Щетинин интересен «Локомотиву» и «Динамо»

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вчера, 20:37

Полузащитник «Ростова» входит в сферу интересов московских «Динамо» и «Локомотива».

Как сообщает источник, возможная сумма сделки – около 4 млн евро. Уточняется, что «Локомотив» нацелен вернуть воспитанника, но только в случае продажи или ухода .

На счету 23-летнего Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах в составе «Ростова» в этом сезоне.