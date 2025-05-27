Щетинин интересен «Локомотиву» и «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин входит в сферу интересов московских «Динамо» и «Локомотива».
Как сообщает источник, возможная сумма сделки – около 4 млн евро. Уточняется, что «Локомотив» нацелен вернуть воспитанника, но только в случае продажи Наира Тикнизяна или ухода Александра Сильянова.
На счету 23-летнего Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах в составе «Ростова» в этом сезоне.
ащушаешь какая подготовка, а если Москвича слить намерены, так Динамо и ЦСКА один спонсор
ащушаешь какая подготовка, а если Москвича слить намерены, так Динамо и ЦСКА один спонсор
Тотальная распродажа ростовских футболистов анонсировалась уже давно и Карпин тут вовсе не при чём. Даже, если бы он не возглавил ТШ Динамо, всё равно человек пять, как минимум, из основного состава продали бы. А так, глядишь, если Карпин будет настаивать на своих бывших игроках Ростов может и ценник на футболистов чуть приподнять и уже под нового наставника прикупить других. Главный вопрос, под кого, Альба ведь наверняка тоже переедет в Москву сразу после Финала Кубка страны.
Болейте за своих, а не против чужих!
Тотальная распродажа ростовских футболистов анонсировалась уже давно и Карпин тут вовсе не при чём. Даже, если бы он не возглавил ТШ Динамо, всё равно человек пять, как минимум, из основного состава продали бы. А так, глядишь, если Карпин будет настаивать на своих бывших игроках Ростов может и ценник на футболистов чуть приподнять и уже под нового наставника прикупить других. Главный вопрос, под кого, Альба ведь наверняка тоже переедет в Москву сразу после Финала Кубка страны.
Болейте за своих, а не против чужих!