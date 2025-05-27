«Краснодар» подписал контракт с Жубалом

Бразильский защитник Жубал стал игроком «Краснодара».
31-летний футболист, чей контракт с французским «Осером» завершился в июне, в минувшем сезоне провёл 30 матчей в Лиге 1 и забил шесть голов.
Новое соглашение с «Краснодаром» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Бразилец. Защитник. (В 30 играх шесть голов)
У нас есть напы забивают один гол за три игры.
А сколько отстегнули ?
Бразилец. Защитник. (В 30 играх шесть голов)
У нас есть напы забивают один гол за три игры.
А сколько отстегнули ?