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«Краснодар» подписал контракт с Жубалом

вчера, 21:04

Бразильский защитник Жубал стал игроком «Краснодара».

31-летний футболист, чей контракт с французским «Осером» завершился в июне, в минувшем сезоне провёл 30 матчей в Лиге 1 и забил шесть голов.

Новое соглашение с «Краснодаром» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:40
190 см. 77 кг. 31 годик.
Бразилец. Защитник. (В 30 играх шесть голов)
У нас есть напы забивают один гол за три игры.
А сколько отстегнули ?
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