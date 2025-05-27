«Краснодар» подписал контракт с Жубалом

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вчера, 21:04

Бразильский защитник стал игроком «Краснодара».

31-летний футболист, чей контракт с французским «Осером» завершился в июне, в минувшем сезоне провёл 30 матчей в Лиге 1 и забил шесть голов.

Новое соглашение с «Краснодаром» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.