Агент Батракова — о новом контракте: «Мы на финальной стадии»

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вчера, 10:10

, агент нападающего «Локомотива» , заявил, что клуб и сторона футболиста находятся на последней стадии переговоров о продлении контракта.

Мы на финальной стадии. Думаю, осталось совсем немного. Что касается пункта об отступных — без подробностей. Контракт пока до конца не согласован. Есть нюансы, которые не будут озвучены даже после заключения договора. Сейчас идёт работа, и было бы непрофессионально их оглашать.

О скором продлении контракта 19-летнего футболиста сообщал и спортивный директор команды. В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt признал Алексея лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.