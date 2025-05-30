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Агент Батракова — о новом контракте: «Мы на финальной стадии»

вчера, 10:10

Владимир Кузьмичёв, агент нападающего «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что клуб и сторона футболиста находятся на последней стадии переговоров о продлении контракта.

Мы на финальной стадии. Думаю, осталось совсем немного. Что касается пункта об отступных — без подробностей. Контракт пока до конца не согласован. Есть нюансы, которые не будут озвучены даже после заключения договора. Сейчас идёт работа, и было бы непрофессионально их оглашать.

О скором продлении контракта 19-летнего футболиста сообщал и спортивный директор команды. В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt признал Алексея лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:42
Деньги по-прежнему тишину любят
d7dgj5vxsvux
d7dgj5vxsvux
вчера в 11:20
Агент будет торговаться до последнего.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:42
Думаю что в итоге договорятся и он останется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:18
Работа агента по вымарщиванию повышенного контракта...
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