Тренер «Црвены Звезды»: «У Тикнизяна большой потенциал»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич высказался о подписании контракта с Наиром Тикнизяном.
Наир — игрок очень высокого уровня. Мы много изучали его игру и рады, что он присоединился к нам. У него ещё есть большой потенциал. Нам был необходим качественный левый защитник, так что я надеюсь, он покажет хорошую игру, как делал это в России.
На прошлой неделе сербский клуб объявил о подписании соглашения с бывшим игроком московского «Локомотива». Контракт с 26‑летним Тикнизяном рассчитан на три года.