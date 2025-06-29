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Тренер «Црвены Звезды»: «У Тикнизяна большой потенциал»

вчера, 13:40

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич высказался о подписании контракта с Наиром Тикнизяном.

Наир — игрок очень высокого уровня. Мы много изучали его игру и рады, что он присоединился к нам. У него ещё есть большой потенциал. Нам был необходим качественный левый защитник, так что я надеюсь, он покажет хорошую игру, как делал это в России.

На прошлой неделе сербский клуб объявил о подписании соглашения с бывшим игроком московского «Локомотива». Контракт с 26‑летним Тикнизяном рассчитан на три года.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:32
Потенциал у него большой. Главное правильно его применить.
n4fcvtv7gjc3
n4fcvtv7gjc3
вчера в 14:14
Не было, не было потенциала и вдруг в Сербии он появился.
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