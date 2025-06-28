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Президент «Барселоны» о де Йонге: «Думаю, у нас скоро будут новости»

вчера, 12:31

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника команды Френки де Йонга:

Мы хотим, чтобы Френки был здесь много лет, для меня он является эталонным игроком в нашей команде. Всё идёт в правильном направлении, всё в процессе. Я думаю, у нас скоро будут новости.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:52
Добротный, спокойный игрок. Такие нужны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:21
Думаю переподпишут его скоро
drug01
drug01
вчера в 13:16
Будем ждать новостей с нетерпением
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:03
Ну теперь уж не кто не сомневается , что новости в связи с этим будут...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:53
давно пора продлит контракт с ФДЙ.
и выбрать его первым капитаном команды. и будет здорово, если это делает Флик.
Френки спокоен, он не истерит, его слушают.
тер Штеген скорей всего уйдет. Араухо не готов.
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