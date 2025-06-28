Президент «Барселоны» о де Йонге: «Думаю, у нас скоро будут новости»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника команды Френки де Йонга:
Мы хотим, чтобы Френки был здесь много лет, для меня он является эталонным игроком в нашей команде. Всё идёт в правильном направлении, всё в процессе. Я думаю, у нас скоро будут новости.
и выбрать его первым капитаном команды. и будет здорово, если это делает Флик.
Френки спокоен, он не истерит, его слушают.
тер Штеген скорей всего уйдет. Араухо не готов.
и выбрать его первым капитаном команды. и будет здорово, если это делает Флик.
Френки спокоен, он не истерит, его слушают.
тер Штеген скорей всего уйдет. Араухо не готов.