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Жиру покидает «Лос-Анджелес»

вчера, 10:53

«Лос-Анджелес» объявил об уходе нападающего Оливье Жиру. Стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Последний матч форварда в составе команды состоится 30 июня с «Ванкувер Уайткепс».

38-летний футболист присоединился к клубу в прошлом году. Француз помог коллективу выйти в финал Кубка Лиги-2024, забив гол. Также он отметился забитым мячом в финале Открытого кубка США в прошлом году, победа в этом турнире стала первой в истории клуба. В регулярном чемпионате МЛС игрок в общей сложности отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами в 20 матчах.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:23
Надоело играть в полулюбительском МЛС
wy3tdj7a8v4t
wy3tdj7a8v4t
вчера в 11:54
Жиру провёл славную карьеру, можно уже и отдохнуть
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:16
Не особо у него получилось в МЛС!Годы однако
hbbu8q6h898a
hbbu8q6h898a
вчера в 11:02
Наверное, Жиру устал от футбола.
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