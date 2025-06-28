Жиру покидает «Лос-Анджелес»

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вчера, 10:53

«Лос-Анджелес» объявил об уходе нападающего . Стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Последний матч форварда в составе команды состоится 30 июня с «Ванкувер Уайткепс».