Жиру покидает «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» объявил об уходе нападающего Оливье Жиру. Стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества.
Последний матч форварда в составе команды состоится 30 июня с «Ванкувер Уайткепс».
38-летний футболист присоединился к клубу в прошлом году. Француз помог коллективу выйти в финал Кубка Лиги-2024, забив гол. Также он отметился забитым мячом в финале Открытого кубка США в прошлом году, победа в этом турнире стала первой в истории клуба. В регулярном чемпионате МЛС игрок в общей сложности отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами в 20 матчах.