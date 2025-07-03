«Фейеноорд» предложил «Спартаку» 15 млн евро за Угальде

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вчера, 16:57

«Фейеноорд» хочет купить форварда у московского «Спартака» за 15 млн евро.

По информации источника, «Спартак» не воспринял всерьёз такую сумму и сразу же отказал нидерландцам. «Красно-белые» считают предложение недостаточным и хотят сохранить 23-летнего футболиста в команде. Отмечается, что сам игрок не говорил о желании покинуть Россию.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Угальде стал лучшим бомбардиром, забив 17 мячей в 29 матчах турнира.