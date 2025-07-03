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«Фейеноорд» предложил «Спартаку» 15 млн евро за Угальде

вчера, 16:57

«Фейеноорд» хочет купить форварда Манфреда Угальде у московского «Спартака» за 15 млн евро.

По информации источника, «Спартак» не воспринял всерьёз такую сумму и сразу же отказал нидерландцам. «Красно-белые» считают предложение недостаточным и хотят сохранить 23-летнего футболиста в команде. Отмечается, что сам игрок не говорил о желании покинуть Россию.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Угальде стал лучшим бомбардиром, забив 17 мячей в 29 матчах турнира.

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:29, ред.
И какой на... талант должен развивать Семак у соболиной мёртвой шкуры??? Ему купили напа за 12 млн, исходя из ценника это топ для РПЛ, который должен забивать голы также легко, как в туалет сходить. Перебежчик итак получил шикарные условия, в целом более качественных партнёров и огромное количество голевых моментов. Что ему ещё надо??? Что бы Семак за него ногу или голову подставлял???
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:25
И не переворачивай мои комментарии. Никогда Зобнина опорником не называл. И деспетчер это не тот кто раз может пас хороший сделать, тот кто ведет игру. Чего Зоба никогда в жизни не умел, ни в одном из клубов.
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:22
Джикия на фланг это только твоя хотелка, которая ничего общего с реальностью не имеет.
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:19, ред.
Железобетонные факты???
Отлично! Статистику ошибок Джикии и количество ошибок подчищенных за ним Жиго. Назови матчи в которых это было. Иначе это просто твои слова, которые не имеют ничего общего с реальностью
Железобетонные факты, что Семак угробил мертвую соболиную шкуру??? Факты, что Джуду прессинг противопоказан??? Факты, что Бабич при Абаскале играл лучше чем при Станке??? Оценки за матчи, количество выигранных единоборств. Где все эти факты???
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:14
А ещё мне очень нравится - Семак угробил мёртвую соболиную шкуру. Оказывается тренер должен учить готового игрока за 12 млн евро, который в 28 лет должен находиться на пике, попадать с 5 метров в ворота, обрабатывать мяч и отдавать точный пас на два метра.
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:07
Ты написал, что есть те кому противопоказан прессинг. И написал список из Вини, Мбаппе и Джуда. Не говорил он как же.
Вот так вот, где в списке лучших напов АПЛ Киган!!!!! Или Пирло более мобильный и быстрый чем Модрич. И смех и грех.
Capral
Capral
сегодня в 08:43, ред.
Я никогда не говорил, что Джуду противопоказан прессинг!!! Я говорил, что не представляю себе, как Беллингем или Вини будут прессинговать!!! Вини, действительно прессинговать не хочет, а что будет с Джудом, тоже ещё не известно...
Вот так то, фаворит Интер...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А насчёт Джикии, да, я предлагал попробовать его на фланге по примеру Позднякова, потому что в ЦЗ он проваливался неоднократно. Можно вспомнить, как сопляк Тюкавин забил пяткой из под Джикии в центре, в кубковой игре, или, как то же Тюкавин убегал от Джикии, или, как в игре с Зенитом, Джикия привез чистейший пенальти, именно в центре штрафной, но судья пожалел и пенальти не поставил...
Даже, когда Джикия играл в центре, его постоянно страховал Жиго, и все равно Джикия ошибался!!!
Вот так то. Я тебе факты железобетонные, а ты мне хотелки...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 02:16
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:21, ред.
    Продавайте всех.....я вырулю....
    Capral
    Capral
    вчера в 23:51
    Вот сейчас, ты окончательно подписал себе ПРИГОВОР!!!!!!!
    Все, кто нас читают- видят твою голословность!!!!!!!
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 23:33
    Покажи мне Марадону, покажи мне Захаряна.
    И ответь уже на вопрос почему Белингему противопоказан прессинг???
    Capral
    Capral
    вчера в 23:29
    Покажи мне Черевченко.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 23:25, ред.
    Тебе мало гениального Черевченко, Кигана не включенного в число лучших напов АПЛ, более мобильного игрока Пирло, чем Модрич, диспетчера Зобнина, крайнего защитника Джикию, Семака загубившего соболиную шкуру, самой соболиной шкуры, которая якобы полезна против оборонительных команд и ещё куча всего??? Мало???
    Почему Биленгему противопоказан прессинг??? Аргументы можно???
    Capral
    Capral
    вчера в 22:34, ред.
    Захарян, Реал, нетоповый Дида, Марадона, цветущий Угальде, Джуд 9-15, а также опорник Зобнин, которого ты никогда не видел в Динамо- тебе в помощь...
    ABir
    ABir
    вчера в 22:32
    Не надо Угальде ехать играть в страну, где официально разрешено употребление наркотиков.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 22:12
    Я согласен, что интересно общаться с теми кто понимает. Чего я в данном случае и не делаю, а лишь обозначаю заблуждения.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 22:09
    В данном слычае только ты отрицаешь очевидное.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 22:07
    Ещё раз вопрос??? Почему Белингему прессинг противопоказан. Даже если ты привёл какие-то цифры не по делу, то они на это вопрос ответа не дают.
    А Семак не должен соболиную шкуру развивать, это готовый игрок, которому 28 лет. Семак его должен учить в ворота попадать из убойных позиций??? Или мяч обрабатывать учить, или пас ближнему на 2 метра точный отдать??? 12 млн евро за г..., которое ничего не может.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:59
    Это твоё нормальное состояние- отрицать очевидное, когда всё не то и всё неправильно, потому что не по твоему. Семак Соболева не испортил, он просто его талант не развивает, также как и Глушенкова. А про Джуда, последний раз тебе отвечаю- смотри официальную ссылку 9-15!!!
    Всё, разговор закончен- больше не отвечу.
    Интересно беседовать с тем, у кого факты на руках, причем официальные, а не с тем, кто железобетонные факты отрицает, потому что самому представить нечего. Точно также было и с Реалом, где всё черным по белому написано, а всё равно не так.
    Больше не задерживаю.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 21:48
    Ты не те цифры предоставил как всегда. Выигранные единоборства это не равно отборам. Почему Белингему прессинг противопоказан??? На этот простой вопрос можешь ответить???
    Как Семак мог соболиную шкуру испортить??? На простые вопросы не можешь ответить.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:07, ред.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 20:47
      не продадут и в следующем сезоне он забьет 3-5 мячей )
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 20:46
      что такое каких-то 15 млн. $ для лукойла и российских налогоплательщиков ) за такие деньги никого толкового не купишь, кто согласиться играть в РПЛ
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 20:02
      Так себе аналитику задай вопрос, как он за Арс болел и его в темах Реала отродясь не было и как он переключился на Реал.
      Ты давай аргументы уже. Почему Белингему прессинг противопоказан??? И как Семак соболиную шкуру угробил???
      112910415
      112910415
      вчера в 18:55
      Он ещё позабивает за Спартак!
      Наверное...
      LOpp
      LOpp
      вчера в 18:40
      Можно продавать, у нас теперь есть Заболотный
      Capral
      Capral
      вчера в 18:36
      Лучше таких сочувствующих и симпатизирующих как я, чем таких болельщиков Спартака как ты- на два фронта- Спартак и Милан.
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      Capral
      Capral
      вчера в 18:30
      Напоминаю цветущему "Угальде", его ссылочку 9-15.)))
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 18:04
      Я в а.уе! Кричать, что Угальде надо продавать, а мёртвую соборлиную шкуру вернуть, может только тот кто ненавидит Спартак и желает ему зла. Конечно продать игрока, который забил 17 голов - пошёл вон из команды, а мертвая соболиная шкура с 5 голами за сезон в последнем сезоне за Спартак - добро пожаловать!!!
      Не дай Бог, таких сочувствующих и симпатизирующих клубу.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 17:38
      мда...Спартак теряет своих лидеров. Барко и Угальде уходят.
      при этом нет сильных трансферов.
      Брага не продает своего защитника.
      зато есть Заболотный.
      легионеров надо уметь продавать вовремя.
      но таких как Бабич, Барко. Угальде, Мангаша Маркиньоса - надо сохранить хотя бы на один сезон.
      Гость
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