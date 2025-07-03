«Фейеноорд» предложил «Спартаку» 15 млн евро за Угальде

«Фейеноорд» хочет купить форварда Манфреда Угальде у московского «Спартака» за 15 млн евро.
По информации источника, «Спартак» не воспринял всерьёз такую сумму и сразу же отказал нидерландцам. «Красно-белые» считают предложение недостаточным и хотят сохранить 23-летнего футболиста в команде. Отмечается, что сам игрок не говорил о желании покинуть Россию.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Угальде стал лучшим бомбардиром, забив 17 мячей в 29 матчах турнира.
С другой стороны, если Тюкавин стоит столько же, то почему Угальде не продать за эти деньги.
С другой стороны, если Тюкавин стоит столько же, то почему Угальде не продать за эти деньги.
17 мячей не 17 шалабанов!
Тем более парень не хочет уходить, значит, возможно проявит старание и прибавит в игре.
Не продавать, за 15 млн. кого мы возьмем?
17 мячей не 17 шалабанов!
Тем более парень не хочет уходить, значит, возможно проявит старание и прибавит в игре.
Не продавать, за 15 млн. кого мы возьмем?