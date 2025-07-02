Быстров — о Жерсоне: «Лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых»

Бывший футболист «Зенита» высказался о потенциальном новичке петербургского клуба из бразильского «Фламенго».

По-моему, курс «Зенита» уже давно известен: ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение Жерсона — это хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат. Любой клуб усиливается, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешёвых и бестолковых. У меня нет представления, что это за игрок. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист.