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Быстров — о Жерсоне: «Лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых»

вчера, 21:22

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о потенциальном новичке петербургского клуба Жерсоне из бразильского «Фламенго».

По-моему, курс «Зенита» уже давно известен: ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение Жерсона — это хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат. Любой клуб усиливается, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешёвых и бестолковых. У меня нет представления, что это за игрок. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист.

Ранее появилась информация о том, что Жерсон уже сообщил своим партнёрам по команде о переходе в «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:10
дорогая и удачная - да !
Futurista
Futurista
вчера в 22:35
А если дорогая и бестолковая?)...
Брулин
Брулин
вчера в 22:32
Какой он умница, этот Вова. А ещё забыл сказать, что лучше сделать пять дорогих покупок, чем одну. Ну или десять...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:22
Критерии качества Володи, как всегда, доставляют удовольствие.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Вот именно!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:50
,,впаривают"
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:49
Логика Быстрова- приглашение лохов в лохотрон!
Вот так вот раскручивают средненьких игроков и потом выпаривают российским клубам!
Логика убийственная: если много просят- надо брать!
А ведь показатели Жерсона не ахти какие. Скажу прямо: они жиденькие.
А дешёвый игрок может засверкать бриллиантом, если смотреть опытным глазом специалиста.
Всяко случается, а чаще всего с богатыми российскими клубами. О ком я говорю конкретно? Их всякий знает.
Да и мнение Быстрова- мнение всего лишь Быстрова...
A.S.A
A.S.A ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 21:46
А можно и мне показать?!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:31
Хорошо бы ещё Быстров рассказал как быть тем клубам, у кого нет неограниченного доступа к госбюджету. Но увы....
Capral
Capral
вчера в 21:23, ред.
А я добавлю: лучше, один толковый тренер, чем, пять дорогих и классных игроков.
Гость
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