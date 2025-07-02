Быстров — о Жерсоне: «Лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о потенциальном новичке петербургского клуба Жерсоне из бразильского «Фламенго».
По-моему, курс «Зенита» уже давно известен: ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение Жерсона — это хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат. Любой клуб усиливается, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешёвых и бестолковых. У меня нет представления, что это за игрок. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист.
Ранее появилась информация о том, что Жерсон уже сообщил своим партнёрам по команде о переходе в «Зенит».
Вот так вот раскручивают средненьких игроков и потом выпаривают российским клубам!
Логика убийственная: если много просят- надо брать!
А ведь показатели Жерсона не ахти какие. Скажу прямо: они жиденькие.
А дешёвый игрок может засверкать бриллиантом, если смотреть опытным глазом специалиста.
Всяко случается, а чаще всего с богатыми российскими клубами. О ком я говорю конкретно? Их всякий знает.
Да и мнение Быстрова- мнение всего лишь Быстрова...
Вот так вот раскручивают средненьких игроков и потом выпаривают российским клубам!
Логика убийственная: если много просят- надо брать!
А ведь показатели Жерсона не ахти какие. Скажу прямо: они жиденькие.
А дешёвый игрок может засверкать бриллиантом, если смотреть опытным глазом специалиста.
Всяко случается, а чаще всего с богатыми российскими клубами. О ком я говорю конкретно? Их всякий знает.
Да и мнение Быстрова- мнение всего лишь Быстрова...