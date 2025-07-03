«Боруссия» сообщила о переходе Байно-Гиттенса в «Челси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс переходит в «Челси».
Как сообщает сайт дортмундцев, клубы уже согласовали этот трансфер между собой. В данный момент ожидается подписание игроком официальных документов с лондонской командой. По информации инсайдеров, речь идёт о контракте сроком на 7 лет.
В прошедшем сезоне 20-летний футболист сыграл в 32 матчах Бундеслиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Пытаемся разобраться, это займёт ещё какое-то время, точнее не могу сказать.
Пытаемся разобраться, это займёт ещё какое-то время, точнее не могу сказать.
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