«Боруссия» сообщила о переходе Байно-Гиттенса в «Челси»

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вчера, 21:46

Нападающий дортмундской «Боруссии» переходит в «Челси».

Как сообщает сайт дортмундцев, клубы уже согласовали этот трансфер между собой. В данный момент ожидается подписание игроком официальных документов с лондонской командой. По информации инсайдеров, речь идёт о контракте сроком на 7 лет.

В прошедшем сезоне 20-летний футболист сыграл в 32 матчах Бундеслиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.