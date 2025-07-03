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«Боруссия» сообщила о переходе Байно-Гиттенса в «Челси»

вчера, 21:46

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс переходит в «Челси».

Как сообщает сайт дортмундцев, клубы уже согласовали этот трансфер между собой. В данный момент ожидается подписание игроком официальных документов с лондонской командой. По информации инсайдеров, речь идёт о контракте сроком на 7 лет.

В прошедшем сезоне 20-летний футболист сыграл в 32 матчах Бундеслиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:38
Сначала ему надо закрепиться.
Датак
Датак
вчера в 22:48
кажется,Челси опять транжирит
alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 22:14
Добрый вечер.
Пытаемся разобраться, это займёт ещё какое-то время, точнее не могу сказать.
LOpp
LOpp
вчера в 22:01
Добрый вечер!
Почему всегда возникает проблема с начислением очков игроков Макслайна, что с ними не так?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:55
Вот интересно сможет ли он раскрыться в Челси
Гость
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