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Абрахам стал игроком «Бешикташа»

вчера, 19:05

Бывший форвард итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам продолжит карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, «чёрные орлы» арендовали английского футболиста на год за 2 млн евро с последующим выкупом, который может составить около 13 млн евро.

Прошедший сезон 27-летний Абрахам провёл в «Милане» на правах аренды, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 28 играх чемпионата Италии.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к нападающему со стороны петербургского «Зенита».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:46
Справедливости ради стоит отметить, что он до этого в шипе выдал шикарные сезона 2, а потом и в Челси начал за здравие...
А так конечно же и рядом с Кейном не стоит)))
uqtt9chety3b
uqtt9chety3b ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 21:30
Я слышу речь не мальчика, но мужа!
протон
протон
вчера в 20:37
Помню после пары его голов подряд за Челси тут говорили, что Кейна надо выкинуть из старта сборной, а Абрахама надо ставить в старт и вообще Саутгейт ничего не понимает и Абрахам будет разрывать. Ну что Абрахам так нигде и не разрывал и в 27 уже и в топ чемпионатах никому нафиг не нужен, а Кейн всё ещё хорош.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
отказал Зениту.
Бешикташ все таки играет в еврокубках))
Flag7
Flag7
вчера в 19:24
Всем доброго времени суток! Хочу всем сообщить, что свою фермерскую деятельность я сворачиваю. Свою армию отзываю. Сегодня была сделана последняя ставка. Прошу прощения у всех, кому доставил своей деятельностью неудобства.

На сайте есть ещё один фермер, который в прошлом месяце выиграл как и я в пяти группах. Кто он, я не знаю, он предпочитает не светится. Он, я так понимаю, будет продолжать свою деятельность, так как вижу, что сегодня исландские матчи уже заряжены, так что скорее всего в этом месяце, ввиду отсутсвия конкуренции, заберёт все десять групп.

Всем добра!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:14
Не очень результативный нападающий.
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