Абрахам стал игроком «Бешикташа»

Бывший форвард итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам продолжит карьеру в «Бешикташе».
Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, «чёрные орлы» арендовали английского футболиста на год за 2 млн евро с последующим выкупом, который может составить около 13 млн евро.
Прошедший сезон 27-летний Абрахам провёл в «Милане» на правах аренды, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 28 играх чемпионата Италии.
Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к нападающему со стороны петербургского «Зенита».