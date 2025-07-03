Абрахам стал игроком «Бешикташа»

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вчера, 19:05

Бывший форвард итальянской «Ромы» продолжит карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, «чёрные орлы» арендовали английского футболиста на год за 2 млн евро с последующим выкупом, который может составить около 13 млн евро.

Прошедший сезон 27-летний Абрахам провёл в «Милане» на правах аренды, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 28 играх чемпионата Италии.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к нападающему со стороны петербургского «Зенита».