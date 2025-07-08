Кьеллини стал совладельцем «Лос-Анджелеса»

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вчера, 22:37

Бывший защитник сборной Италии теперь является совладельцем «Лос-Анджелеса».

Клуб МЛС на своём официальном сайте объявил о его вхождении в число собственников. Кьеллини уже прокомментировал этот факт:

Стать совладельцем «Лос-Анджелеса» – большая честь для меня. Это амбициозный клуб, здесь действительно чувствуешь себя как дома. Именно поэтому ещё в прошлом году я выразил желание стать его владельцем, и теперь я горжусь, что продолжаю этот путь и поддерживаю проект, в который глубоко верю.

Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес» в течение двух сезонов. Сейчас он занимает пост главы отдела по связям с футбольными организациями в «Ювентусе».