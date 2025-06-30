«Зенит» может предложить Дзюбе работу в клубе

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сегодня, 12:22

Председатель правления «Зенита» рассказал о том, что может предложить должность в менеджменте клуба форварду , когда тот завершит карьеру.

Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас сейчас работают наши легендарные футболисты. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Артём.

Напомним, что Дзюба продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон.