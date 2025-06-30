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«Зенит» может предложить Дзюбе работу в клубе

сегодня, 12:22

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что может предложить должность в менеджменте клуба форварду Артёму Дзюбе, когда тот завершит карьеру.

Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас сейчас работают наши легендарные футболисты. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Артём.

Напомним, что Дзюба продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 16:00
В советское время таких по блату в парторги выбирали...
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 15:50
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:33
Доброго дня, Виктор!

Согласен, подходит. Да и продолжение про него же: для любви сердца; той, которой нет конца... 🤭
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 14:25
Как в известной песенке: "Наши руки не для скуки"! Думаю, после известного видео, полностью подходит Дзюбе...

Приветствую, Юрий!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:06, ред.
Да полно работы....пусть приходит....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:39
В немецкую киноиндустрию пусть идёт.
jRest
jRest
сегодня в 13:27
Руки есть, камеру держать умеет - оператором можно.
311
311
сегодня в 13:09
Руководить вверх и вниз например
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:41
Он только клоуном и сможет работать....
gbtgvnu2cdzt
gbtgvnu2cdzt
сегодня в 12:40
Хватит уже спартаковских в Зените, ни от одного пользы нет.
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:36
Приветствую!Это так но так кф маленькие !Чтобы хоть как то зацепиться за победу в группе Ze , надо счет попробовать угадать)) Это мое мнение!Но в ней еще клоны играют
112910415
112910415
сегодня в 12:32
то, что Артём умеет, обычно не востребовано в футбольных клубах ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:31
Добрый день.

Говорю в данном случае как один из игроков в конкурсе прогнозов.

Бэйцзин Гоань и Шанхай Порт скорее всего победят, как и РФШ, Лиепая и Кауно Жальгирис.

Судува вполне может победить, как минимум не проиграть легко может.
Asper
Asper
сегодня в 12:25
Конкурс на лучшую остроту о РУКОводящей должности открыт
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