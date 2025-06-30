«Зенит» может предложить Дзюбе работу в клубе

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что может предложить должность в менеджменте клуба форварду Артёму Дзюбе, когда тот завершит карьеру.
Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас сейчас работают наши легендарные футболисты. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Артём.
Напомним, что Дзюба продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон.
Согласен, подходит. Да и продолжение про него же: для любви сердца; той, которой нет конца... 🤭
Согласен, подходит. Да и продолжение про него же: для любви сердца; той, которой нет конца... 🤭
Приветствую, Юрий!!!
Приветствую, Юрий!!!
Говорю в данном случае как один из игроков в конкурсе прогнозов.
Бэйцзин Гоань и Шанхай Порт скорее всего победят, как и РФШ, Лиепая и Кауно Жальгирис.
Судува вполне может победить, как минимум не проиграть легко может.
Говорю в данном случае как один из игроков в конкурсе прогнозов.
Бэйцзин Гоань и Шанхай Порт скорее всего победят, как и РФШ, Лиепая и Кауно Жальгирис.
Судува вполне может победить, как минимум не проиграть легко может.