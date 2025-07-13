Конор Галлахер может вернуться в АПЛ

Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер может вернуться в Англию.
В подписании хавбека заинтересован «Ньюкасл». Футболист открыт для возвращения в Английскую Премьер-Лигу.
Галлахер перешёл в «Атлетико» из «Челси».
Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер может вернуться в Англию.
В подписании хавбека заинтересован «Ньюкасл». Футболист открыт для возвращения в Английскую Премьер-Лигу.
Галлахер перешёл в «Атлетико» из «Челси».
Да и проект Ньюкасла поинтереснее
Да и проект Ньюкасла поинтереснее
Конору однозначно будет лучше в развивающемся Ньюкасле,чем пребывающем в стагнации Атлетико.
Конору однозначно будет лучше в развивающемся Ньюкасле,чем пребывающем в стагнации Атлетико.