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Конор Галлахер может вернуться в АПЛ

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Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 20:38
Англичане не уживаются в Испании
Да и проект Ньюкасла поинтереснее
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:33
Ат летико это уже дно,для мирового футбола. Я посмотрел их матчи на КЧМ, не впечатлили,мягко говоря. Раньше они хоть автобус толковый ставили и пытались контратаковать, сейчас ни одного,ни другого. Клуб стал заложником аргентинца.
Конору однозначно будет лучше в развивающемся Ньюкасле,чем пребывающем в стагнации Атлетико.
SHEARER
SHEARER
вчера в 11:11
Да, Конор не помешал бы Ньюкаслу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:02
Съездил в тёплые края, вернётся в английскую слякоть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
В Испании как-то не пошло, пора домой)
Гость
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