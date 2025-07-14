Глебов – о требованиях Челестини в ЦСКА: «Нам запретили есть мясо»

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вчера, 22:46

Полузащитник московского ЦСКА рассказал о требованиях нового главного тренера столичной команды .

После назначения швейцарца, в частности, появились новые рекомендации по поводу диеты игроков, о чем сообщил хавбек «красно-синих» в своем интервью:

Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо – это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу.