Глебов – о требованиях Челестини в ЦСКА: «Нам запретили есть мясо»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о требованиях нового главного тренера столичной команды Фабио Челестини.
После назначения швейцарца, в частности, появились новые рекомендации по поводу диеты игроков, о чем сообщил хавбек «красно-синих» в своем интервью:
Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо – это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу.
Напомним, что в первом матче под руководством Челестини ЦСКА уже завоевал трофей, обыграв «Краснодар» в матче за Суперкубок России.
Были первые слова Фабио Челестини при знакомстве с командой.
Ну, настоящий армеец.
Были первые слова Фабио Челестини при знакомстве с командой.
Ну, настоящий армеец.
Ну один трофей уже есть с новым тренером, ждём ещё))
Ну один трофей уже есть с новым тренером, ждём ещё))
Может речь была про Спартак?
Может речь была про Спартак?