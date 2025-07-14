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Глебов – о требованиях Челестини в ЦСКА: «Нам запретили есть мясо»

вчера, 22:46
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о требованиях нового главного тренера столичной команды Фабио Челестини.

После назначения швейцарца, в частности, появились новые рекомендации по поводу диеты игроков, о чем сообщил хавбек «красно-синих» в своем интервью:

Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо – это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу.

Напомним, что в первом матче под руководством Челестини ЦСКА уже завоевал трофей, обыграв «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:20
своеобразная новость ...
cxm5frb944bp
cxm5frb944bp ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 04:27
Да бегать то ладно, как бы губы с ногтями красить не начили и за ручки держаться аки голубки...
wxck7ur98fcg
wxck7ur98fcg
сегодня в 03:59
"Москва без мяса"
Были первые слова Фабио Челестини при знакомстве с командой.
Ну, настоящий армеец.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:18
Решили сделать одну команду из Роналду? Мужиков от мяса отлучили, как бегать будут?)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:14
Ну теперь Спартак вообще порвут, как Тузик грелку...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:02, ред.
По этому они схавали Быков...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:53
Умница, болельщики коней подсмеивались над Семаком, наравне с спартачами. Типа, веган, чего с него взять. А оно Вон как повернулось...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:36
Лишь бы тоже был от этого!)
Ну один трофей уже есть с новым тренером, ждём ещё))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:29
Речь о питании перед матчами. Наука рекомендует потреблять перед игрой не белки, те не мясо, а быстрые углеводы. А питанием в ЦСКА занимается не тренер Фабио, а диетолог и медик Безуглов. Так что все нормально.
Arny
Arny
вчера в 23:27
Представляю, как с голодухи будут "свининку" рвать!:))) А вообще наверное шутка.
f79pddrdacvd
f79pddrdacvd
вчера в 23:20
Мясо им не давать,злее будут
Gosha1971
Gosha1971
вчера в 23:17
На базе в меню не будет мяса?Как этот запрет будет реализован? А дома кто их проверять будет? Если честно, странный запрет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Как бы чего не вышло после этого)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:58
Глебов : "Половина ребят собрались уходить когда Челлестини запретил есть мясо...вторая половина ушла сразу, как запретили пить водку."
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:55
Вам запретили есть мясо? Ничего, переживёте и это. Ещё бы болтать запретили. Это было бы правильно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:53
Не помню чтоб веганы побеждали в спорте.
Может речь была про Спартак?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:50, ред.
«Нам запретили есть мясо» - A игроки "ноги не протянут"? )
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