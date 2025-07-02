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Казанский «Сокол» скоро прекратит своё существование

вчера, 20:12

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил о том, что команда скоро закроется.

Клуб прекратит существование 6 июля, после матча с самарскими «Крыльями Советов-2». Очень печально. Если у выпускников спортивных школ Казани был хоть какой-то ориентир и они понимали, что можно попасть в профессиональный футбол и играть за свой город, то теперь это всё уходит в небытие.

Ранее появлялась информация о том, что «Соколу» пришлось продать комплект своей формы ради участия в футбольном матче.

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Сокол Казань
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:14
" даром и птичка не поёт "
и в футбол не играет ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
Время всё расставило по своим местам. Произошло то, что должно было произойти. Конечно, можно считать себя профессионалом, работая фактически в бюджетном учреждении. А ведь это, мягко говоря, не совсем законная схема. Интересно, сколько денег привлек на содержание ФК Сокол Казань его главный руководитель? А ведь зарабатывание и привлечение денежных средств это его прямая обязанность. А что же на деле? На деле деньги поступали в клуб двумя путями. Путь первый - из бюджета Казани или другого территориального образования. Путь второй - добровольные пожертвования представителей Бизнеса. Добровольность обеспечивал какой-нибудь авторитетный чиновник..
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:25
6 июля, "В последний полёт"...)
протон
протон
вчера в 20:23
Вот это нечто..
Позовите игроков Форте, Химок, Калешина и оркестр. Обязательна раздача памятных ложек и платков.
Гость
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