Казанский «Сокол» скоро прекратит своё существование

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил о том, что команда скоро закроется.

Клуб прекратит существование 6 июля, после матча с самарскими «Крыльями Советов-2». Очень печально. Если у выпускников спортивных школ Казани был хоть какой-то ориентир и они понимали, что можно попасть в профессиональный футбол и играть за свой город, то теперь это всё уходит в небытие.