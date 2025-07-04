В «Торпедо» заявили о стабильности во всех сферах, несмотря на аресты

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев в интервью источнику рассказал, как живёт клуб после задержания совладельца Леонида Соболева и предыдущего гендиректора Валерия Скородумова.

У нас ничего не изменилось — у «Торпедо» стабильность во всех сферах. Все выполняют свою работу, как это должен делать любой профессионал, начиная с обслуживающего персонала, юристов и заканчивая спортивной частью.

Есть другие владельцы клуба (Николай Сторожук и Владимир Кожаев. — прим. источника), у которых уже большой опыт в бизнесе. Они не могут допустить, чтобы были какие-то перебои. Повторюсь, мы работаем профессионально. Потому что у нас профессиональное руководство. Перед тем как взять на себя работу и нести за неё ответственность, они тщательно просчитывают все нюансы.

Большинство того, что сейчас пишут, — это неправда. В РФС заявили, что они не хотят нас исключать. Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чьё-то желание. Тем более со стороны РФС , который так много делает для развития футбола в стране. Наверное, им никогда не нравится принимать подобные меры, тем более в отношении такого клуба, как «Торпедо».

О том, обсуждалась ли с генеральным секретарём РФС Максимом Митрофановым ситуация с клубом и возможное желание в экстренном режиме исключить «автозаводцев» из Российской Премьер-Лиги на прошедшем 1 июля заседании общего собрания РПЛ

Думаю, если такие серьёзные люди это не озвучивали, значит, у них такого желания нет. Максим Львович [Митрофанов] — один из главных людей в российском футболе, который заинтересован в его развитии. Не только на уровне РПЛ , но и вообще в целом. Поэтому, конечно, у них нет такого желания, о котором вы говорите.

Про бюджет «чёрно-белых»

Бюджет обеспечен и не изменится. Он выполнен — в этом плане нет повода для переживания.

Как оценивает ситуацию с реконструкцией стадиона, открытие которого Соболев анонсировал на весну 2026 года

Мы движемся по определённому плану, который сейчас даже перевыполняется, — это что касается строительства стадиона. Объект не находится в закрытом доступе — многие люди приходят и могут из-за забора увидеть, насколько быстро мы строим его. Строится стадион оперативно, особенно по меркам нынешних непростых времен, — это вообще отдельная история, работа здесь ведётся нон-стоп.

Про то, что газон будет искусственным

Искусственный газон был заложен в проекте, когда он принимался гораздо раньше одним из предыдущих владельцев. Каких-то переживаний и волнений на этот счёт не должно быть. У нас и на «Арене Химки», где «Торпедо» играло домашние матчи в прошлом сезоне и начнёт следующий, меняют натуральное поле на искусственное. Подобное можно и в обратном направлении сделать — проблем здесь нет.