Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» ведёт переговоры по трансферу Доннаруммы

вчера, 16:45

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, итальянец является основным кандидатом на замену Эдерсону. «Горожане» продолжают переговоры по трансферу голкипера.

Условия личного контракта с Доннаруммой не будут проблемой, потому что он хочет перейти в «Манчестер Сити».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиДушан Влахович может остаться в «Ювентусе»
Вчера, 16:34
7 трансферов, которые были отменены из-за протестов болельщиков. Здесь есть даже Роналду
Вчера, 16:00Евгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии2
Слухи«Манчестер Сити» провёл первые переговоры о переходе Родриго из «Реала»
Вчера, 15:08
СлухиПСЖ хочет продать Доннарумму и сделать Шевалье основным вратарём команды
Вчера, 14:55
Слухи«Тоттенхэм» работает над трансфером Эберечи Эзе
Вчера, 14:26
Слухи«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Баварии»
Вчера, 14:25
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:32
Скорее всего бред. МС уже купили Джеймса Траффорда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:11
зачем он Гвардиоле?
давно известно, что игра Доннаруммы ногами стала мемом.
по моему это было после игры Лиги чемпионов с мадридским Реалом.
когда соперник прессингуют, он теряется как пацан.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:20
Это и была конечная цель Доннаруммы? Манчестер Сити, вроде бы, купил какого-то приличного вратаря? Не будет ли от этого перехода больше негатива, чем выгоды? Ведь итальянцу нужно обещать первый номер? Вряд ли в МС имеет место здоровая конкуренция. Скорее тоталитарный режим во главе с Гвардиолой. Лично я не верю в проект Манчестер Сити - 2.0
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 