«Манчестер Сити» ведёт переговоры по трансферу Доннаруммы

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, итальянец является основным кандидатом на замену Эдерсону. «Горожане» продолжают переговоры по трансферу голкипера.
Условия личного контракта с Доннаруммой не будут проблемой, потому что он хочет перейти в «Манчестер Сити».
давно известно, что игра Доннаруммы ногами стала мемом.
по моему это было после игры Лиги чемпионов с мадридским Реалом.
когда соперник прессингуют, он теряется как пацан.
