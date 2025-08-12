Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Баварии»

Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 18:41
Источник хороший, игрок классный, но сама новость — вилами на воде...

Игрок основы, выходит на весь матч. С чего вдруг Мнх отпускать своего топаря? Чтобы боссы Баварии стали рассматривать запрос, предложение должно быть космическим, а МЮ уже потратил на трансы в жаркое ТО 230млн €, при этом, никого не продав.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:27
надеюсь у француза мозги на месте
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 