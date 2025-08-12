«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Баварии»

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано может продолжить карьеру в АПЛ.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение по трансферу француза. Пока неизвестно, будет ли «Бавария» готова отпустить своего футболиста.
Игрок основы, выходит на весь матч. С чего вдруг Мнх отпускать своего топаря? Чтобы боссы Баварии стали рассматривать запрос, предложение должно быть космическим, а МЮ уже потратил на трансы в жаркое ТО 230млн €, при этом, никого не продав.
