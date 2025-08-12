7 трансферов, которые были отменены из-за протестов болельщиков. Здесь есть даже Роналду

1755003636

сегодня, 16:00

Порой футболистов ненавидят еще до перехода в клуб.

Давайте вспомним 7 потенциальных трансферов, которые были отменены из-за протестов фанатов.

Марко Арнаутович

Отчаянная потребность «Манчестер Юнайтед» в новом нападающем летом 2022 года привела их к Арнаутовичу, но предложение в размере 7 миллионов фунтов стерлингов было отклонено «Болоньей». В то время как австриец, ранее выступавший за «Сток Сити» и «Вест Хэм», был заинтересован в переходе в «Юнайтед», болельщики были против его прихода. Арнаутович был замешан в ряде расистских инцидентов за свою карьеру, что привело к тому, что фанаты отправляли электронные письма с протестами непосредственно генеральному директору МЮ , Ричарду Арнольду. Этот шаг даже добился невозможного и лишил дара речи Гари Невилла.

Не знаю, у меня нет комментариев. У меня есть комментарии на любую тему, за исключением слухов о попытках «Манчестер Юнайтед» подписать Марко Арнаутовича — мне нечего сказать.

Вскоре после этого МЮ тихо отказался от погони за Арнаутовичем.

Криштиану Роналду

Роналду доказал, что может забивать в любой лиге — это не игрок одного чемпионата или одной команды. Казалось бы, кто откажется от Криштиану? Но когда он выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2022 году, не все хотели его заполучить. Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался от возможности взять его к себе, а «Бавария» опубликовала даже два заявления, в которых дистанцировалась от футболиста. «Атлетико» тоже был связан с Роналду, однако его болельщики выступили резко против подписания контракта с игроком, который доставлял им немало хлопот, выступая за «Реал».

В свете возможности подписания Криштиану Роналду, если это не просто слух, не имеющий под собой оснований, мы выражаем наше полное несогласие с его гипотетическим присоединением к нашему клубу. Вышеупомянутый игрок представляет собой полную противоположность ценностям, которые являются отличительными чертами нашего «Атлетико», — таким как усилия, щедрость и скромность. Даже в крайне маловероятном гипотетическом случае, если бы такой игрок, как Криштиану Роналду, смог бы гарантировать нам трофей, мы бы не приняли его подписание.

Также болельщики «Атлетико» вывесили баннеры против Роналду во время товарищеского матча с «Нумансией».

Стивен Джеррард

Джеррард допускал возможность перейти из «Ливерпуля» в «Челси» в 2005 году, но передумал после того, как фанаты начали сжигать его футболки.

Поль Погба

После своего второго прихода в «Манчестер Юнайтед» Поля часто связывали с переходом в другую команду. Но его высокий класс и статус победителя чемпионата мира ничего не значили для разгневанных болельщиков ПСЖ . На фоне слухов о предложении в 43 миллиона фунтов стерлингов за игрока сборной Франции, фанаты парижан вывесили возле тренировочной базы клуба баннер со следующим текстом:

Погба, ты должен послушать свою мать. Она не хочет, чтобы ты был здесь, мы тоже этого не хотим.

Полузащитник родом из города Ланьи-сюр-Марн, что примерно в 35 километрах от центра Парижа, но, как сообщается, является болельщиком «Марселя», что и привело к протестам болельщиков ПСЖ против возможного трансфера. Погба остался в МЮ , а в 2022 году вернулся в «Ювентус» на правах свободного агента.

Эль-Хаджи Диуф

Он нырял, плевался, издевался над травмированными футболистами... Диуфа ненавидели почти все во время его пребывания в Англии. Однако это не помешало Сэму Эллардайсу, подписавшему сенегальца в «Болтон» и «Блэкберн», взять его на просмотр в «Вест Хэм» в 2011 году. На вопрос о возможной реакции на стадионе «Аптон Парк» Эллардайс ответил:

Поскольку большинство болельщиков принимали его везде, где он выступал, поклонники «Вест Хэма» полюбят его. Диуф — качественный игрок, которого болельщики оценят, если увидят в своей команде.

В то время «молотобойцы» выступали в Чемпионшипе, но болельщики решили, что даже при таких условиях в клубе нет места для Диуфа. Ему не предложили контракт, на что Эллардайс многозначительно заявил:

Разумеется, мне пришлось учитывать ситуацию с болельщиками в клубе.

В том же году скандальный форвард подписал контракт с «Лидсом» Нила Уорнока.

Джоуи Бартон

И снова отличились болельщики «Вест Хэма». Когда в 2015 году фанаты узнали о возможном приходе в клуб Джоуи Бартона, они объединились, чтобы не допустить этого. Клуб был заинтересован в подписании полузащитника после его ухода из КПР и даже отправил скандального Джоуи на медицинское обследование, прежде чем давление болельщиков сказалось на исходе переговоров.

Бартон после отмены трансфера сказал:

Обиды не держу, хотел бы пожелать этому футбольному клубу удачи в будущем.

А в автобиографии 2016 года он был не так дипломатичен:

Активная часть болельщиков «Вест Хэма» отреагировала так, будто клуб хотел подписать серийного убийцу. Но такова жизнь, и с моей стороны нет никакой злобы.

Ли Бойер

В 2002 году Бойер был одним из лучших футболистов АПЛ и был близок к тому, чтобы попасть в сборную Англии. Поэтому, когда он подал запрос на трансфер в «Лидс», игроком заинтересовался «Ливерпуль». Однако переговоры по контракту между Бойером и «Ливерпулем» затянулись, а болельщики стали выражать свое беспокойство. Участие хавбека в нашумевшем судебном процессе по делу о нападении на азиатского студента в Лидсе (в итоге Бойер был оправдан, тогда виновным стал Вудгейт) также усилило споры вокруг его переезда на «Энфилд». В конечном итоге сделка сошла на нет, и «Ливерпуль» опубликовал заявление, в котором говорилось:

Тренер Жерар Улье не был уверен, что у игрока есть желание или жажда играть за клуб — качества, которые необходимы любому игроку «Ливерпуля».

Шесть месяцев спустя Бойер перешел в «Вест Хэм», где, как и следовало ожидать, болельщики устроили протест против его подписания возле стадиона «Аптон Парк», в том же году он оказался в «Ньюкасле», а через некоторое время жесткий Ли Бойер превратился в спокойного фермера.

А какого футболиста вы бы не хотели видеть в своем любимом клубе?