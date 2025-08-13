«Динамо» крупно проиграло «Краснодару», пропустив три мяча в первом тайме

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» с результатом 0:4.
Первые три гола были забиты еще в первом тайме. Дубль оформил 18-летний Казбек Мукаилов, поразив ворота Игоря Лещука на 19-й и 44-й минутах. На 34-й отличился Густаво Фуртадо.
Четвертый гол краснодарской команды забил на 88-й минуте Эдуард Сперцян.
В группе B лидирует «Крылья Советов», набрав 4 очка. «Краснодар» и «Динамо», у которых по 3 очка, занимают второе и третье места соответственно. Замыкают квартет «Сочи» с 2 очками.
27 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Крылья Советов» – «Динамо» и «Сочи» – «Краснодар».
Я верю в Карпина, он в процессе перестройки команды, рано еще судить о нем. К сожалению, современная межсезонка практически отсутствует, отпуск игрокам + 3 недели всего. Карпин в Ростове тоже долго ставил свою игру, Мусаев тоже долго исправлял игру Ивича на свою. Надо дать ему чуть больше времени, он справится
Я не ищу опрадания Карпину, действительно, идеи в его футболе на сегодняшний день не просматривается. Валить всё только на нехватку качественных игроков было бы неверно, но, что есть, то есть. Бителло- мёртвый, Макаров- исключительно физически заполняет позицию на поле, ну а про атаку- это ваще отдельный разговор. Кто брал Сергеева, с какой целью, до сих пор не понимаю... Хотя иногда маневрирует по полю, но видно, что тренерскую идею, пока не хавает...
Безликий матч, безыдейный. Лучший по-прежнему Маричаль. И хотя во 2-м тайме, Кутицкий несколько раз сыграл надежно, ошибки 1-го тайма обеспечили победу Краснодару, с чем я быков и поздравляю!!!
Будьте здоровы, коллеги, и до новых встреч...
