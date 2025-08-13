«Динамо» крупно проиграло «Краснодару», пропустив три мяча в первом тайме

1755114068

вчера, 22:41

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» с результатом 0:4.

Первые три гола были забиты еще в первом тайме. Дубль оформил 18-летний , поразив ворота на 19-й и 44-й минутах. На 34-й отличился .

Четвертый гол краснодарской команды забил на 88-й минуте .

В группе B лидирует «Крылья Советов», набрав 4 очка. «Краснодар» и «Динамо», у которых по 3 очка, занимают второе и третье места соответственно. Замыкают квартет «Сочи» с 2 очками.

27 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Крылья Советов» – «Динамо» и «Сочи» – «Краснодар».