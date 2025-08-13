 
Soccer.ru
«Динамо» крупно проиграло «Краснодару», пропустив три мяча в первом тайме

вчера, 22:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» с результатом 0:4.

Первые три гола были забиты еще в первом тайме. Дубль оформил 18-летний Казбек Мукаилов, поразив ворота Игоря Лещука на 19-й и 44-й минутах. На 34-й отличился Густаво Фуртадо.

Четвертый гол краснодарской команды забил на 88-й минуте Эдуард Сперцян.

В группе B лидирует «Крылья Советов», набрав 4 очка. «Краснодар» и «Динамо», у которых по 3 очка, занимают второе и третье места соответственно. Замыкают квартет «Сочи» с 2 очками.

27 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Крылья Советов» – «Динамо» и «Сочи» – «Краснодар».

ATG
ATG
сегодня в 04:39, ред.
На классе убрали москвичей в Москве
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:17
Ничего страшного — приедет Миранчук и всё будет хорошо.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:07
Немного для разрядки послематчевой атмосферы:

"Женскую сборную Вьетнама по волейболу дисквалифицировали на ЧМ из-за мужчин в составе команды

Команда вылетела с чемпионата мира в Сурабае после громкого разоблачения: в составе нашли двух мужчин.

После расследования Международной федерации волейбола выяснилось, что Данг Тхи Хонг и Фуонг Куинь не имели права выступать в женском турнире. Все матчи с их участием аннулированы.

Федерация волейбола Вьетнама признала, что игроки были случайным образом отобраны для тестирования в соответствии с правилами турнира."
7b65ndtqg2rm
7b65ndtqg2rm
вчера в 23:40
Валера доведет Динамо до пердива.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:36
Выдержка из пресс-конференции варелика после матча:

"– Сколько нужно времени, чтобы мы увидели другое «Динамо»?

– Время нужно не мне, а команде, клубу нужно. Как восстановятся игроки, например, или приедет кто. Завтра‑послезавтра? Не знаю. А, может, никогда, – сказал главный тренер «Динамо»."
DXTK
DXTK
вчера в 23:36
Как там дела у Топ тренера?????.....0-4 все понятно спс.....ждемс дальше!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
Карпин без Миранчука - деньги на ветер....)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:28
Валераверим! Теперь в Динамо. Увы и ах.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:23
Вот ЭТО, может, хоть как-то объясняет сегодняшнее???

"В последний раз «быки» уступали «Динамо» 9 августа 2023 года. С тех пор «Краснодар» одержал шесть побед, в том числе одну в Кубке по пенальти (в этом матче был пропущен единственный гол на этом отрезке).

В пяти последних играх между командами общий счет – 10:0 в пользу «Краснодара»."

Возможно, что ФК Краснодар для Динамо, как в своё время Торпедо и Черноморец Одесса для Спартака???
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:22
Нет Володя, к следущему туру точно не вернусь, даже не обещаю. Будь Здрав, Дружище!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19
Я так понимаю, что твой уход это НЕ навсегда и ты вернёшься уже играм следующего тура?
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:17
Спасибо, Дорогой, но завтра не вернусь.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
Возвращайся скорее, Витя!
Прямо завтра и возвращайся. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:12
Приветствую, Володя!!!
Да, я знаю, что везут, но я еще раньше высказался по этому поводу. А разве покупка Сергеева или продажа Карраскаля- это не тупость? Всё в одном, поэтому я не удивлен, но надежды не теряю... И уверяю тебя- армейцам не проиграем.
Ну а сколько еще Валера продержится в клубе не знаю, видно будет.
Всё, Дружище, я ушел, когда вернусь не знаю, да это и не обязательно.
Удачи, твоему Спартаку!!!
cska1948
cska1948 ответ arsena1 (раскрыть)
вчера в 23:11
Конечно нет! В середине таблицы ДМ и без Карпина были. Поэтому я и написал про то, кого раньше уволят: Карпина или Станковича.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Привет, Витя!
Соболезновать не буду: у тебя, как я понял, и так на душе тошно.
Знаешь, мне тоже оч-ч-ч-чень неприятно сегодня было ВСЁ ЭТО видеть от динамовцев...

"Валить всё только на нехватку качественных игроков было бы неверно, но, что есть, то есть. Бителло- мёртвый, Макаров- исключительно физически заполняет позицию на поле, ну а про атаку- это ваще отдельный разговор. Кто брал Сергеева, с какой целью, до сих пор не понимаю..."

Так сейчас везут ещё и Миранчука...
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:02
"Карпин в Ростове тоже долго ставил свою игру"

Я НЕОДНОКРАТНО повторял, что варелик - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕНЕР для команд середины таблицы.
Результат не особо довлеет, хозяева не бухтят, что, мол, мало очков набрали...
Для них главное, чтобы команда была в РПЛ и, чтобы при "подбитии бабок" по операциям "купили-продали" после трансферных компаний прибылЯ приятно удивляли и радовали глаз.
Ну, и, в качестве приятного бонуса, резвое перемещение футболистов ИХ команды по полю, что периодически даёт возможность "сотворить сенсацию" в играх с командами-миллионерами.
Вот ТАМ варелик как рыба в воде.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:01, ред.
Валера Жорович в своём амплуа: что клуб, что сборная под его началом - это полная ж*па.
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 23:01
Господи, как стыдно!
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:59
Первый, третий и четвертый сами себе привезли. Да и второй после отбора мяча с нарушением у Бителло пропустили. Карпину нужно укреплять защиту, а то там проходной двор. Хотя и нападение не блещет. Вобщем работы у Карпа много.
arsena1
arsena1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:57
Ну вот Ростов на момент прихода Карпина - денег нет, трансферов не будет, ни на что не претендуем, болельщики в любом случае команду поддержат.
А теперь ожидания Динамо. Они Карпина ради середины турнирной таблицы брали?
Capral
Capral
вчера в 22:57
Два дня не писал, и еще два года писать не буду. Но сейчас не мог не написать. Что там пузатый чех говорил: "Иметь трёх таких Кутицких- счастье для любого тренера"! Ну пусть полюбуется... Первый тайм- имени Кутицкого, просто кошмарный. Еще Славиша с ним мучился. Резерва в Динамо нет. Посмотрел на Александрова- ребенок ребенком, тоже самое про Бабаева, Смелова и тд. Выход нескольких игроков основы во 2-м тайме только на время отодвинул игру от ворот Лещука, который не мог без очередного привоза. Впрочем, как обычно.
Я не ищу опрадания Карпину, действительно, идеи в его футболе на сегодняшний день не просматривается. Валить всё только на нехватку качественных игроков было бы неверно, но, что есть, то есть. Бителло- мёртвый, Макаров- исключительно физически заполняет позицию на поле, ну а про атаку- это ваще отдельный разговор. Кто брал Сергеева, с какой целью, до сих пор не понимаю... Хотя иногда маневрирует по полю, но видно, что тренерскую идею, пока не хавает...
Безликий матч, безыдейный. Лучший по-прежнему Маричаль. И хотя во 2-м тайме, Кутицкий несколько раз сыграл надежно, ошибки 1-го тайма обеспечили победу Краснодару, с чем я быков и поздравляю!!!
Будьте здоровы, коллеги, и до новых встреч...
pat5yrcjbk9j
pat5yrcjbk9j
вчера в 22:56
Валера верим!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
Личка вернись, у нас проблемы
Брулин
Брулин
вчера в 22:54, ред.
Это уже как традиция российского футбола, когда Краснодар обыгрывает Динамо
cska1948
cska1948 ответ arsena1 (раскрыть)
вчера в 22:53
Смотря ЧТО считать результатом.
arsena1
arsena1
вчера в 22:51
Карпин пока очень невнятный
Готовы ли его терпеть ради долгосрочного результата в перспективе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:49
Забодали динамиков мощно))))
TheBoLt
TheBoLt ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:49
Это бык взял разгон и снес тореадора 😎
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:47
Классный матч. Давно ждал такого от Краснодара. Наконец-то новички начали приносить результат. В игре с Крыльями это была не команда, а стадо быков. Сегодня уже новички клуба стали более похожи на команду. 4 удара в створ - 4 гола. 100% реализация.

Я верю в Карпина, он в процессе перестройки команды, рано еще судить о нем. К сожалению, современная межсезонка практически отсутствует, отпуск игрокам + 3 недели всего. Карпин в Ростове тоже долго ставил свою игру, Мусаев тоже долго исправлял игру Ивича на свою. Надо дать ему чуть больше времени, он справится
