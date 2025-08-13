«Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России

1755098213

вчера, 18:16

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на своем поле одержал победу над «Ахматом» с результатом 2:1.

На 56-й минуте счет открыл защитник хозяев . В компенсированное время гости отыгрались благодаря точному удару (90+2). Однако на пятой добавленной минуте (90+5) забил гол, который принес «Оренбургу» три очка.

Эта победа стала для команды первой в нынешнем сезоне с учетом всех турниров. В Кубке России у «Оренбурга» теперь три очка, и он занимает третье место в группе A.

Лидер группы «Зенит» набрал 6 очков. Второе место с тремя очками занимает «Рубин», а замыкает квартет «Ахмат», пока еще не набравший ни одного балла.

В третьем туре в группе A будут сыграны матчи «Оренбург» – «Зенит» и «Ахмат» – «Рубин». Обе встречи состоятся 26 августа.