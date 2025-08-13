 
«Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России

вчера, 18:16
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на своем поле одержал победу над «Ахматом» с результатом 2:1.

На 56-й минуте счет открыл защитник хозяев Станислав Поройков. В компенсированное время гости отыгрались благодаря точному удару Мануэля Келиано (90+2). Однако на пятой добавленной минуте Владислав Камилов (90+5) забил гол, который принес «Оренбургу» три очка.

Эта победа стала для команды Владимира Слишковича первой в нынешнем сезоне с учетом всех турниров. В Кубке России у «Оренбурга» теперь три очка, и он занимает третье место в группе A.

Лидер группы «Зенит» набрал 6 очков. Второе место с тремя очками занимает «Рубин», а замыкает квартет «Ахмат», пока еще не набравший ни одного балла.

В третьем туре в группе A будут сыграны матчи «Оренбург» – «Зенит» и «Ахмат» – «Рубин». Обе встречи состоятся 26 августа.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:38
Зенит-учись у Оренбурга как Ахмат обыгрывать
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:18
На этот раз все по честному
mea6ae4sbtqy
mea6ae4sbtqy
вчера в 18:55
Оренбург с победой, в Ахмате все по-прежнему.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:40
Оказывается не всё так плохо в нашем хозяйстве. В матче Кубка 🏆 России Оренбург - Ахмат я увидел добротный футбол. Игроки не мучались, как это часто происходит, а играли. Пусть не всё получается, но люди старались. В конце матча, при счёте 1:0, Ахмат не скатился к банальному навалу. Ответный гол случился после хорошей комбинации. И тут команда Черчесова расслабилась, за что и поплатилась. Таков футбол - в него играют до свистка.
qc3bdn4xwbfx
qc3bdn4xwbfx
вчера в 18:18
И куда делся гений Черчесова, не понятно.
