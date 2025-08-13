 
«Сочи» по пенальти победил «Крылья Советов» в Кубке России

вчера, 20:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» одержал победу над «Крыльями Советов» в серии пенальти – 5:3 после ничьей 1:1 в основное время.

На 62-й минует встречи счет открыл защитник хозяев Макар Чирков, а на 88-й равновесие восстановил Иван Лепский.

В послематчевой серии единственный промах допустил полузащитник гостей Максим Витюгов. Его удар парировал вратарь «Сочи» Юрий Дюпин.

Несмотря на поражение по пенальти, «Крылья Советов» пока продолжают лидировать в группе A, имея 4 очка.

«Сочи» набрал первые два очка в турнире и занимает третье место в группе A.

27 августа в рамках третьего тура состоятся матчи «Крылья Советов» – «Динамо» (Москва) и «Сочи» – «Краснодар».

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:07
Крылья Советов зря побрезговали этой игрой - выход из группы пока не обеспечен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:35
Очень жаль что Крылья проиграли .
