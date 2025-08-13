 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России благодаря голу Батракова

вчера, 20:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» с результатом 2:0.

На 23-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти, а на исходе компенсированного времени второго тайма (90+8) автором гола стал Дмитрий Воробьев.

Эта победа стала для «Локомотива» первой в турнире. «Железнодорожники» с тремя очками занимают третье место в группе D, находясь позади «Акрона» (5 очков) и ЦСКА (4).

«Балтика» с нулем очком находится на четвертом месте.

В третьем туре «Балтика» 27 августа примет ЦСКА, а «Локомотив» 28 августа сыграет дома с «Акроном».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России
Вчера, 18:16
«Интер» упустил победу над «Монцей» в контрольной игре
12 августа
«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в поединке Кубка России
12 августа
Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль»
12 августа
«Бавария» победила «Грассхоппер» в товарищеском матче
12 августа
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в игре Кубка России
12 августа
Сортировать
Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:02
Батраков поймал звëздную болезнь.Его надо было удалить.Судья,пожалел.
Sergo81
Sergo81 ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Нет и не будет. Как у Сафонова, Захаряна и всех остальных . Конкуренцию не вытянет.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Чемпионат Ураины это вообще не важно. Там самое главное ЛЧ. На которую отдельная мотивация и желание прогрессировать. Это матчи в которых можно расти. У Батракова таких матчей нет.
Sergo81
Sergo81
вчера в 23:18
А вы занимались футболом? Хотя бы на уровне дюсш? Складывается впечатление, что вы не знакомы с нашими реалиями подготовки молодёжи. Я вот почему то запомнил такой момент, с когда Дикань называл на поле Козлова. Козлом. Ну разве может пацан при таком отношении Куда то расти ?
djaich
djaich ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Местных воспитанников просто изначально консервируют на уровне РПЛ, крайне низком, и мешают дальнейшему развитию. И совсем не нужно иметь Лейпциг или Бенфику, чтобы раскрывать таланты. Хорваты благополучно и без топ клубов в местном чемпионате обходятся, чтобы выдавать "золотые поколения" одно за другим. Но ничто не мешает создавать аналоги Бенфик и Аяксов здесь, на местах. Только в данный период выстраивать их, как видится, необходимо либо на широком задействовании инструмента аренды собственной молодежи в чемпионаты Западной Европы, либо последующем переманивании отечественных футболистов, из тех, что уже зарекомендуют себя на более-менее приличном уровне в Европе, с помощью определенного повышающего коэффициента к их текущей зарплате там.
North West
North West
вчера в 22:50, ред.
Ну Локомотив конечно посильнее. Плюс у Локо наверняка задача в кубке, судя по составу на игру. Через три дня в Калининграде наверняка будет интересный матч.
Sergo81
Sergo81 ответ djaich (раскрыть)
вчера в 22:37
Это вы не о той лиге пишите. У нас в рпл никого на продажу не готовят. Некого готовить. Это не Лейпциг и не бенфика. У нас только покупают.
djaich
djaich ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 22:20
Так все это лечится тем, что футболисту сразу не предлагают жирный контракт за "перспективность" и, соответственно, тихую беззаботную жизнь в РПЛ, где можно играть не напрягаясь, в пол ноги, но, наоборот, целенаправленно подготавливают к рыночной продаже в Европу. В зависимости от таланта и работоспособности, а за этим наблюдают потенциальные покупатели, умеющие считать деньги, вырабатывается и итоговый ценник.
Sergo81
Sergo81 ответ djaich (раскрыть)
вчера в 22:13
Согласен по поводу деградации. Пора признать наконец, что наши футболисты не конкурентны в Европе. Причин много: менталитет), дисциплина,лень( Аршавин)коммуникация, не знание языков( Жирков), низкий уровень футбольных школ. Тот же Черышев не обладал большим талантом, но выгодно выглядел на фоне рпл, за счёт школы Реала и игровой дисциплины
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:04
«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России благодаря голу Воробьёва.
djaich
djaich ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:53
Не рано. Просто начинать свой путь в Европе нужно с чего нибудь попроще, к примеру, с какого нибудь гипотетического Кальяри, чтобы полноценно акклиматизироваться в иностранном чемпионате и не испытывать такого давления, когда продают сразу в клуб, участвующий в ЛЧ. У Кальяри нет денег, чтобы удовлетворить финансовые запросы Локомотива? Ну так это другой вопрос. И тем более не факт, что Батраков или, к примеру, Тюкавин не окажутся пустышкой, способной блистать лишь в РПЛ, ибо не осознаем полностью уровень деградации отечественного чемпионата, а он очень значителен.
Sergo81
Sergo81 ответ Boberto Raggio (раскрыть)
вчера в 21:43
Динамо не только в ЛЧ играло, а ещё в более слабом ЧУ по сравнению с Италией. И Шева это не батраков. Он уже блистал в Европе. И тем не менее ему нужно было заматереть. Год два при такой игре батракову ещё нужно поиграть в рпл, а со спадами вообще не рыпаться. Сафонов и Захарян не дадут соврать.
Boberto Raggio
Boberto Raggio ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:35
Динамо играло в ЛЧ из года в год, что позволяло Шевченко и дальше расти. А Батраков лишь играет в очень слабом РПЛ, без возможности проявить себя в матчах с европейскими клубами.
112910415
112910415
вчера в 21:34
Локомотив определённо сильнее!
Sergo81
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:17
Рано ему в Европу. Там его задавят ещё на тренировках и будет как Захарян. Лобановский только через год после триумфа в ЛЧ Шевченко отпустил в Милан. Говорил, Андрей окрепни, ещё рано тебе, нужно ещё подрасти. Мудрый был тренер.
Сп62
Сп62
вчера в 21:10
Балтика играет жёстко. В концовке матча Локомотив ответил тем же и это привело к нефутбольной конфронтации игроков. Судьи с трудом разрулили эту ситуацию. По игре Локомотив имел небольшое преимущество и закономерно победил.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:09
Локомотив и по составу, и по игре сейчас гораздо сильнее. Победили сегодня по делу, без всяких сомнений. Правда Талалаев слишком не доволен результатом. Мне кажется ему стоит поучиться сдерживать эмоции, иначе перспективный тренер может быстро сгореть на работе. Продолжает радовать Алексей Батраков - он и играл сегодня очень хорошо, и снова забил гол. Мне кажется, молодой человек отлично справляется с возросшим на него давлением. Может пришло время начать искать Алексею хороший клуб в Европе???
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:55, ред.
Смотрел концовку. Следующая игра в Балтике. Будет мощный замес, особенно после потасовки в конце матча.
С победой, Паровозы! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:49
Думаю и благодаря голу Воробьёва победил
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:42
В инете шутят:
Семин грустит, что Локомотив "принимает" Балтику без него.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 