«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России благодаря голу Батракова

1755106368

вчера, 20:32

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» с результатом 2:0.

На 23-й минуте реализовал пенальти, а на исходе компенсированного времени второго тайма (90+8) автором гола стал .

Эта победа стала для «Локомотива» первой в турнире. «Железнодорожники» с тремя очками занимают третье место в группе D, находясь позади «Акрона» (5 очков) и ЦСКА (4).

«Балтика» с нулем очком находится на четвертом месте.