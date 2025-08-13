«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России благодаря голу Батракова

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» с результатом 2:0.
На 23-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти, а на исходе компенсированного времени второго тайма (90+8) автором гола стал Дмитрий Воробьев.
Эта победа стала для «Локомотива» первой в турнире. «Железнодорожники» с тремя очками занимают третье место в группе D, находясь позади «Акрона» (5 очков) и ЦСКА (4).
«Балтика» с нулем очком находится на четвертом месте.
В третьем туре «Балтика» 27 августа примет ЦСКА, а «Локомотив» 28 августа сыграет дома с «Акроном».