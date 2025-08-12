«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в поединке Кубка России

1755028546

сегодня, 22:55

Московский «Спартак» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти).

На 87-й минуте команда из Дагестана открыла счёт — пенальти реализовал Гамид Агаларов. Москвичи отыгрались на 90+5-й усилиями Руслана Литвинова.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказались махачкалинцы. У столичного клуба свои попытки не смогли реализовать Даниил Зорин и Роман Зобнин — оба удара потащил вратарь гостей Давид Волк. Также удар Агаларова вытащил Илья Помазун.

«Спартак» занимает 2-е место в группе C (4 очка). «Динамо» возглавляет квартет с пятью баллами.