«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в поединке Кубка России

сегодня, 22:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Московский «Спартак» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти).

На 87-й минуте команда из Дагестана открыла счёт — пенальти реализовал Гамид Агаларов. Москвичи отыгрались на 90+5-й усилиями Руслана Литвинова.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказались махачкалинцы. У столичного клуба свои попытки не смогли реализовать Даниил Зорин и Роман Зобнин — оба удара потащил вратарь гостей Давид Волк. Также удар Агаларова вытащил Илья Помазун.

«Спартак» занимает 2-е место в группе C (4 очка). «Динамо» возглавляет квартет с пятью баллами.

anzhi1
anzhi1
сегодня в 23:55
Смена тренера поменяет все я думаю - это уже будет другой Спартак. Дело не в том, что Станкович слабый тренер,нет,это не так, просто его стратегия не зашла,бывает такое
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:53
Не буду спорить, уже и голова не соображает в такое время. Говорю же на коленке сочинил за 5 секунд чистого времени. Но я думаю что придумать нескучный формат более менее можно. Мне кажется 6 игр с представителями РПЛ с которыми ещё 30 игр чемпионата это жуткий перегруз одних и тех же соперников. Из ФНЛ давно душа просит добавить команд для разнообразия как минимум.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 23:43
3 игры? Это значит неравные условия. Кому то дома 2 игры, на выезде1, а кому то наоборот. Систем розыгрыша без недостатков не бывает в принципе.
Дмитрий Московский
Дмитрий Московский
сегодня в 23:41
Давайте разберем ситуации: тебе платят деньги а ты должен работать, например в магазине в торговом зале консультантом. Причем з/п не зависит от того что ты сделаешь. Да можно чуть больше заработать если бегать за людьми, навязываться, консультировать. Зачем это нужно, зачем напрягаться, тк к этому нужно готовиться, изучать структуру товар и тд. Проще отбыть номер, получить денюжку неплохую и наложить на всех кто от тебя ожидал отдачи. А можно, как сказал классик: не учить строительству, не собирать инструменты, не строить планы, а просто заразить людей любовью к морю и они сами построят тебе корабль.
Внимание вопрос: хоть раз в последне время управленцы, тренеры, игроки хоть намеком сказали, ромбик для меня это в е: это история, это дух, это победа. Не фига. Всегда только одно завтра будет лучше….. а денюжка то капает..
мне до слез обидно, и я начинаю жалеть что в далеком 1980, будучи ребенком, я увидел игру Черенкова и полюбил Спартак.
Все еще верю…..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 23:41
После Станковича Спартак превратился в Дрезден 45-го после американских бомбардировок !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:29
Спартак проиграл на своём поле. Страшно сказать, но это уже входит в привычку. Это так игроки бьются за тренера?(Так сказал Максименко). Игры нет, дисциплины нет... Вот зачем в конце игры, при счёте 0:1, Массалыга умышленно нарушил правила, сбил соперника? Хорошо,, что арбитр повернулся спиной, а линейный не стал обострять... А как пробили пенальти? Тренер с характером запросто заставил бы не забивших потренировать этот элемент после матча. Обидно смотреть на такой Спартак.
gorets004
gorets004
сегодня в 23:21
очень грубо играл Спартак.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:19, ред.
Я не помню проходных игр когда в кубке был только плей офф. Можно придумать турнирный регламент таким образом чтобы каждый матч что то решал. Я помню у нас продлевали РПЛ когда то до ещё одной финальной стадии например. Ну короче если сесть и подумать, а не тупо передирать идеи то можно придумать я уверен такой формат где каждая игра будет значить что то большее.

Например вот щас на коленке придумал за несколько секунд мне кажется более зрелищный формат, объединить в верхнюю сетку команды из РПЛ и ФНЛ, сделать два групповых этапа, но не по 6, а по 3 игры, уже некогда будет прохлаждаться если есть мотивация пройти дальше. Ну а мотивировать рублём наверное или за победу в кубке на одного легу больше можно будет в заявке держать)))
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:18
Наш девиз, всё на отъ....бись.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 23:16
В любом решении всегда есть и негатив и позитив. Поскольку мы в ЕК не играем и долго еще не будем играть, РФС сочли что 30 игр за сезон мало. И это правда. Игры с выбыванием много матчей командам не добавят. Поэтому и сделали групповой этап в два круга. С единственной целью - увеличить число матчей команд РПЛ за сезон. Групповые этапы есть и в ЕК. Что плохо.? Матчи через2 лея на третий вынуждают ставить на игры вторые составы.. Но любое решение, как и любое дело имеет и плюсы и минуса. Никуда не денешься.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ galeevae (раскрыть)
сегодня в 23:16
Судя по сегодняшнему матчу, они даже за деньги не играют.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 23:14, ред.
Ну, чё?
Нормальный обоюдоострый матч двух лидеров.
Лидеров ФНЛ.
Алекперов как сказал?
Точно не воспроизведу, но смысл в том, что МЫ ДОВОЛЬНЫ командой, поскольку для НАС главное - медийная узнаваемость клуба, с помощью которого МЫ ПРОДВИГАЕМ НАШУ ПРОДУКЦИЮ.

Занавес.
Это мы, дурачки - болельщики, что-то там верещим про стиль игры, красоту футбола, красивые победы, титулы и пр., а для НИХ всё это даже не пустой звук.
Всё, что ценим МЫ, для НИХ - ноль.
Вакуум.
Потому и тренеришек гейропейских, хоть каких, берут и.....
И после борова опять такой же гейропейский шлак привезут...
ИХ ДЕВИЗ - "РЕЗУЛЬТАТ НИЧТО, ПРОЦЕСС -ВСЁ!"
Имеется в виду непрерывный процесс медийной узнаваемости команды, на футболках которой аршинными буквами написано "ЛУКОЙЛ".
Вот, и, к сожалению, ФСЁ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 23:12
Прощай тупая бычара !!!!
galeevae
galeevae
сегодня в 23:10
Раньше в Спартаке играли за КОМАНДУ, а сейчас за деньги. Просто позор. Так не уважать своих болельщиков, свой город и свой клуб... Печатные слова у меня на этом кончились. Динамо Махачкала и всех симпатизирующих с заслуженной победой!
Никром
Никром
сегодня в 23:08
Зобу жалко. Сегодня был чуть ли не единственным светлым пятном в составе. А так че-то уже перспектив даже уже не вижу никаких. Надо срочно чистить как команду, так и руководство, начиная с мошенника Кахигао.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 23:03
Динамо Махачкала!
cska1948
cska1948
сегодня в 23:02
Шнякин не понял, куда пошёл Станкович после забитого Агаларовым пенальти. Передайте ему, что Станкович пошёл вещи собирать и билет заказывать.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 23:02, ред.
В пердиве побеждать начнём, может быть) Это план Станковича озвученный на последнем совещании))) и одобренный Лукойлом(
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:01
На всех фронтах терпим поражения и конца края не видно...
alteper
alteper
сегодня в 23:01
Ну думаю Махачкала не со спартаком так с другим пойдет лесом ,разнится только во времени
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:00
Лучше бы в основное время слили)) а так еще минут 15ть стыда)
Зобнин был лучшим сегодня в составе Спартака на поле, но в конце перегорел
d1metras
d1metras
сегодня в 23:00
Такой дичи в игре Спартака я давно не видел)
alteper
alteper
сегодня в 23:00
Походу тренеру ПОКА
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 23:00, ред.
Про Спартак и Станковича уже букв не осталось писать, одни матерные. Скажу про формат турнира, вот я очередной тухлый унылый матч посмотрел, и если бы не Махачкала с её осмысленными выпадами я бы наверное уснул, итак почти уснул. Вот зачем сделали этот групповой этап? Эти пути? Денег заработать? Я на такое уныние долго смотреть не в состоянии. Скучно, не видно ценности и значимости в этих играх. Они даже суть значимости серии пенальти уничтожили сделав из них простую скучную формальность битвы за очко.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:59
Ни какой игровой мысли , сплошной сумбур, полнейшая безнадёга. Это о Спартаке. Ну а Махачкалу с итоговой победой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:58
Видимо новому тренеру Спартака скоро придется начинать работу с нуля, а именно с расчистки завалов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:57
Хоть очко спасли в концовке) могли бы вообще с нулем остаться
