МЮ может не успеть продать Санчо до закрытия трансферного окна в Англии

вчера, 12:49

«Манчестер Юнайтед» может не успеть расстаться с нападающим Джейдоном Санчо до закрытия трансферного окна в Англии 1 сентября.

В переходе форварда была заинтересована «Рома», и клубы даже успели договориться о сделке, однако Санчо не захотел становиться игроком римского клуба.

Скорее всего, для Джейдона останутся доступны только переходы в клубы из Саудовской Аравии и Турции, где трансферы можно оформлять дольше – до 10 и 11 сентября соответственно.

МЮ хотел бы продать нападающего, однако в нынешней ситуации может рассмотреть и вариант с арендой.

Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Я абсолютно уверен, что он уже закончился как футболист. Даже возьмем его аренды: он пришел в Боруссию, отыграл пару матчей... а затем снова вернулся тот Джейдон, который был при Тен Хаге. То же самое и в Челси: несколько хороших матчей - а затем фиаско, не считая финала Лиги Конференций. Поэтому я думаю, что футбол ему больше просто не интересен. Даже Боруссия пришла к такому выводу после попытки подписать его этим летом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
Ты считаешь Санчо парнем без футбольных амбиций ?
К Гасперини ? В СериАле скорости и интенсивка на порядок ниже, нежели в АПЛ. Мактом в Наполи в суперзабивного форварда перевоплотился... Это же вовсе кринж полный с его то скоростью и " бомбардирскими" навыками...

Думаю, что дело в Амориме. Неспособность работать с талантами ( пусть и говнистыми) проканает у середняков, но не в МЮ.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:41, ред.
Тут, к сожалению, дело даже не в Амориме. Просто Санчо, благодаря Метро и Вудворду заработал столько денег, что и без футбола теперь может жить в свое удовольствие до конца своих дней. 13 миллионов фунтов - 95% британцев столько за всю жизнь не зарабатывают, сколько он за год ничего не делая. А в Роме Гасперини играть заставит, и даже тренироваться. Поэтому зачем ему это?) посидит год, получит 13 миллионов, а там дальше попробует рэп-альбом написать)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:59
Санчо правильно в Рому не идёт. Там игроков нет.
Надо оставаться в МЮ, - Аморим, судя по всему, там не надолго..., придёт другая метла и будет мести по новому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:51
Многие тянут до последнего дня и даже часа...
Гость
