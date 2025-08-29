МЮ может не успеть продать Санчо до закрытия трансферного окна в Англии

«Манчестер Юнайтед» может не успеть расстаться с нападающим Джейдоном Санчо до закрытия трансферного окна в Англии 1 сентября.
В переходе форварда была заинтересована «Рома», и клубы даже успели договориться о сделке, однако Санчо не захотел становиться игроком римского клуба.
Скорее всего, для Джейдона останутся доступны только переходы в клубы из Саудовской Аравии и Турции, где трансферы можно оформлять дольше – до 10 и 11 сентября соответственно.
МЮ хотел бы продать нападающего, однако в нынешней ситуации может рассмотреть и вариант с арендой.
К Гасперини ? В СериАле скорости и интенсивка на порядок ниже, нежели в АПЛ. Мактом в Наполи в суперзабивного форварда перевоплотился... Это же вовсе кринж полный с его то скоростью и " бомбардирскими" навыками...
Думаю, что дело в Амориме. Неспособность работать с талантами ( пусть и говнистыми) проканает у середняков, но не в МЮ.
К Гасперини ? В СериАле скорости и интенсивка на порядок ниже, нежели в АПЛ. Мактом в Наполи в суперзабивного форварда перевоплотился... Это же вовсе кринж полный с его то скоростью и " бомбардирскими" навыками...
Думаю, что дело в Амориме. Неспособность работать с талантами ( пусть и говнистыми) проканает у середняков, но не в МЮ.
Надо оставаться в МЮ, - Аморим, судя по всему, там не надолго..., придёт другая метла и будет мести по новому.
Надо оставаться в МЮ, - Аморим, судя по всему, там не надолго..., придёт другая метла и будет мести по новому.