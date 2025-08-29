МЮ может не успеть продать Санчо до закрытия трансферного окна в Англии

1756460966

вчера, 12:49

«Манчестер Юнайтед» может не успеть расстаться с нападающим до закрытия трансферного окна в Англии 1 сентября.

В переходе форварда была заинтересована «Рома», и клубы даже успели договориться о сделке, однако Санчо не захотел становиться игроком римского клуба.

Скорее всего, для Джейдона останутся доступны только переходы в клубы из Саудовской Аравии и Турции, где трансферы можно оформлять дольше – до 10 и 11 сентября соответственно.