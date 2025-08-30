Бывший полузащитник ЦСКА Бистрович перейдёт в «Акрон»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Акроне».
По данным источника, хорват согласовал контракт с командой из Тольятти до лета 2028 года. На следующих выходных он пройдёт медобследование для «Акрона».
Если честно, то в последнее время охладел к сайту.
Сайт в последнее время очень сильно изменился и к сожалению не в лучшую сторону. На мой взгляд.
Мне раньше было приятно общаться с такими админами как Алекс, Джобс...
Они всегда выслушивали, прислушивались, если не прав, то по полочкам объяснят, что и как.
Я уже очень давно захожу на сайт набегами, когда есть свободное время.
В конкурсе так же участвую только в последний день.
Очки набираю в основном от входа на сайт, писать содержательные комментарии порой просто не хочется из-за политики сайта.
Насчет группы без призов, так теперь все группы такие. Даже не знаю, возможно вообще отдохну, даже просто от посещения сайта.
Никогда не шантажировал админов своим уходом, считаю если человек хочет уйти, то уйдёт без лишних слов.
Надеюсь админы тоже прочитают этот комментарии и кое что примут к сведению.
P.S. Хочу уточнить, мои рассуждения никак не связаны с тем, что отменились ставки на точный счёт и уж тем более отсутствия призов. Там совсем другая тема.
