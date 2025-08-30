Бывший полузащитник ЦСКА Бистрович перейдёт в «Акрон»

1756553962

вчера, 14:39

Бывший полузащитник ЦСКА продолжит карьеру в «Акроне».

По данным источника, хорват согласовал контракт с командой из Тольятти до лета 2028 года. На следующих выходных он пройдёт медобследование для «Акрона».