«Зенит» не согласился продавать Педро в «Аль-Иттихад»

Бразильский нападающий Педро не перейдет из «Зенита» в «Аль-Иттихад».
Петербуржцы отклонили официальное предложение клуба из Саудовской Аравии.
Ранее СМИ сообщали о том, что «Аль-Иттихад» был готов заплатить за трансфер 35 миллионов евро.
Не понимаю...и как вам не страшно...быть носителем такой информации....
Это у клубов частников транжир всё по междусобойчику...трать сколько хочешь....а тут серьёзная бухгалтерия...подотчётность высочайшего уровня прозрачности должна быть...
Педро деградирует, а не прогрессирует, через год намного меньше будут предлагать.
Брали год назад за 9 млн....за 35 отказываются отдавать...
У логики в Зените по пятницам - выходной.....
