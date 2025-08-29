 
«Зенит» не согласился продавать Педро в «Аль-Иттихад»

вчера, 13:08

Бразильский нападающий Педро не перейдет из «Зенита» в «Аль-Иттихад».

Петербуржцы отклонили официальное предложение клуба из Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Аль-Иттихад» был готов заплатить за трансфер 35 миллионов евро.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:33
Мне не известно...
Не понимаю...и как вам не страшно...быть носителем такой информации....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:07
Должна быть? Но всем известно, что до 20% бюджетных денег исчезает бесследно, в том числе через бюджетные клубы Зенит, Локо и Динамо
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 14:50
да просто не было никакого предложения)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:24
За дебеты-кредиты всё равно отчитываться надо....
Это у клубов частников транжир всё по междусобойчику...трать сколько хочешь....а тут серьёзная бухгалтерия...подотчётность высочайшего уровня прозрачности должна быть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:05
А может все проще. Есть иной и неограниченный источник денег. Всегда и сколько угодно?
sy5nn9hhg8ea
sy5nn9hhg8ea
вчера в 13:55
Ну и напрасно, как игрок уже никакой, а деньги хорошие.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:46
Начало у Педро было многообещающее, а теперь он превратился в одного из ватакатающего бразила без мысли на поле.
Педро деградирует, а не прогрессирует, через год намного меньше будут предлагать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:20
Зенит отказался от четырёхкратной переплаты за игрока...
Брали год назад за 9 млн....за 35 отказываются отдавать...
У логики в Зените по пятницам - выходной.....
Гость
