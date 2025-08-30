 
«Флуминенсе» рассчитывает подписать защитника «Зенита» Нино ближайшей зимой

вчера, 10:52

«Флуминенсе» может подписать защитника «Зенита» Нино ближайшей зимой.

По данным источника, руководство бразильского клуба намерено обсудить с «сине-бело-голубыми» возможность перехода игрока в зимнее трансферное окно и не планирует искать альтернативные варианты на эту позицию.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отклонил предложение «Флуминенсе» о трансфере Нино минувшим летом.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:23, ред.
Короче...на случай карательного лимита все бразильцы будут трудоустроены.....
Кто на Аравийский полуостров...кто в Южную Америку....
Время собирать камни, время разбрасывать камни...
Гость
