«Флуминенсе» рассчитывает подписать защитника «Зенита» Нино ближайшей зимой

«Флуминенсе» может подписать защитника «Зенита» Нино ближайшей зимой.
По данным источника, руководство бразильского клуба намерено обсудить с «сине-бело-голубыми» возможность перехода игрока в зимнее трансферное окно и не планирует искать альтернативные варианты на эту позицию.
Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отклонил предложение «Флуминенсе» о трансфере Нино минувшим летом.
Кто на Аравийский полуостров...кто в Южную Америку....
Время собирать камни, время разбрасывать камни...
