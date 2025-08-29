Стало известно, сколько ЦСКА намерен заплатить за трансфер игрока «Витории»

1756469137

вчера, 15:05

Полузащитник «Витории» может перейти в ЦСКА .

По информации источника, «армейцы» готовы заплатить за трансфер 24-летнего футболиста около 6 млн евро. Португальцы хотят заработать больше, поэтому переговоры продолжатся.

В минувшем сезоне Хандель провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.