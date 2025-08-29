Стало известно, сколько ЦСКА намерен заплатить за трансфер игрока «Витории»

Полузащитник «Витории» Томас Хандель может перейти в ЦСКА.
По информации источника, «армейцы» готовы заплатить за трансфер 24-летнего футболиста около 6 млн евро. Португальцы хотят заработать больше, поэтому переговоры продолжатся.
В минувшем сезоне Хандель провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее стало известно, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
В 2018 году когда его вычеслили, он признался в этом.
Он тайно варился в системе Росгосстраха, которая была долгое время спонсором РПЛ.
В то время был особенный всплеск успехов ЦСКА и в жизнь вошла поговорка "Гинер всех купил".
Да и связь его с Ростехом и Россетями о многом говорит.
Короче Гинер всю жизнь жил на гособеспечении, да и сейчас продолжает, но шифруется.
А потом все удивляются откуда у него деньги... от государства или из государства.
В 2018 году когда его вычеслили, он признался в этом.
Он тайно варился в системе Росгосстраха, которая была долгое время спонсором РПЛ.
В то время был особенный всплеск успехов ЦСКА и в жизнь вошла поговорка "Гинер всех купил".
Да и связь его с Ростехом и Россетями о многом говорит.
Короче Гинер всю жизнь жил на гособеспечении, да и сейчас продолжает, но шифруется.
А потом все удивляются откуда у него деньги... от государства или из государства.
По сведениям источника, московский клуб предлагал за 24-летнего марокканца 6 миллионов евро, но в последний момент руководство голландского клуба ответило отказом. «Утрехт» посчитал, что по политическим причинам не будет вести дела с российскими клубами."
Где здесь про мораль? Ты извини, но я люблю точность , а не выдумки
По сведениям источника, московский клуб предлагал за 24-летнего марокканца 6 миллионов евро, но в последний момент руководство голландского клуба ответило отказом. «Утрехт» посчитал, что по политическим причинам не будет вести дела с российскими клубами."
Где здесь про мораль? Ты извини, но я люблю точность , а не выдумки
Тот источник, откуда Я взял эту новость, именно ТАК, как выложил я, и написал.
ТВОЙ источник мне неведом.
Тот источник, откуда Я взял эту новость, именно ТАК, как выложил я, и написал.
ТВОЙ источник мне неведом.
Выложу я, не возражаете?
Прямо здесь.
Думаю, будет всем интересно:
"«Утрехт» не продаст Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак».
Российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс бонусы за трансфер 24-летнего левого защитника.
Однако, по информации De Telegraaf, совет директоров, наблюдательный совет и акционеры нидерландского клуба РЕШИЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ сделку по переходу футболиста в «Спартак» «ПО СООБРАЖЕНИЯМ МОРАЛИ»."
)))
Самая "высокоморальная страна" ента Голландия, однако...
Нужно было, чтобы кто-то из русских "голубков" перед Утрехтом походатайствовал.
Тогда бы точно одобрили переход.
Выложу я, не возражаете?
Прямо здесь.
Думаю, будет всем интересно:
"«Утрехт» не продаст Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак».
Российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс бонусы за трансфер 24-летнего левого защитника.
Однако, по информации De Telegraaf, совет директоров, наблюдательный совет и акционеры нидерландского клуба РЕШИЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ сделку по переходу футболиста в «Спартак» «ПО СООБРАЖЕНИЯМ МОРАЛИ»."
)))
Самая "высокоморальная страна" ента Голландия, однако...
Нужно было, чтобы кто-то из русских "голубков" перед Утрехтом походатайствовал.
Тогда бы точно одобрили переход.