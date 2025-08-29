 
Стало известно, сколько ЦСКА намерен заплатить за трансфер игрока «Витории»

вчера, 15:05

Полузащитник «Витории» Томас Хандель может перейти в ЦСКА.

По информации источника, «армейцы» готовы заплатить за трансфер 24-летнего футболиста около 6 млн евро. Португальцы хотят заработать больше, поэтому переговоры продолжатся.

В минувшем сезоне Хандель провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:41
8-9 и по рукам?)
Байкал-38
Байкал-38 ответ 694ymz4mvswa (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
Так ЦСКА никогда не был частным клубом, тот же Гинер всегда работал на государство.
В 2018 году когда его вычеслили, он признался в этом.
Он тайно варился в системе Росгосстраха, которая была долгое время спонсором РПЛ.
В то время был особенный всплеск успехов ЦСКА и в жизнь вошла поговорка "Гинер всех купил".
Да и связь его с Ростехом и Россетями о многом говорит.
Короче Гинер всю жизнь жил на гособеспечении, да и сейчас продолжает, но шифруется.
А потом все удивляются откуда у него деньги... от государства или из государства.
694ymz4mvswa
694ymz4mvswa
вчера в 17:28
Гинер и Баланович целыми сутками толи нефть добывают, толи пшеницу обмолачивают, толи оружие делают, никто не знает, но деньги на цска всегда есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:27
Вот цитата. Из газеты."«Утрехт» отказался отпускать защитника Суффьян Эль-Каруани в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, московский клуб предлагал за 24-летнего марокканца 6 миллионов евро, но в последний момент руководство голландского клуба ответило отказом. «Утрехт» посчитал, что по политическим причинам не будет вести дела с российскими клубами."
Где здесь про мораль? Ты извини, но я люблю точность , а не выдумки
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:14
Твой источник газета de Telegraf, а я прочитал эту новость на сайте клуба и Федерации футбола. Ты же знаешь, газеты лирику любят добавить. А "мораль" - это из этой сферы.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:07
"Только там была иная причина, а именно "отказано по политическим мотивам"

Тот источник, откуда Я взял эту новость, именно ТАК, как выложил я, и написал.
ТВОЙ источник мне неведом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:00
Ты конечно молодец, что перепечатал эту новость из другого источника. Только там была иная причина, а именно "отказано по политическим мотивам" А мораль и политика как известно несовместимы. Политика - это очень грязное дело
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:39
Эхма! Никаких новостей о Спартаке НА САЙТЕ почему-то нет...
Выложу я, не возражаете?
Прямо здесь.
Думаю, будет всем интересно:

"«Утрехт» не продаст Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак».
Российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс бонусы за трансфер 24-летнего левого защитника.

Однако, по информации De Telegraaf, совет директоров, наблюдательный совет и акционеры нидерландского клуба РЕШИЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ сделку по переходу футболиста в «Спартак» «ПО СООБРАЖЕНИЯМ МОРАЛИ»."

)))
Самая "высокоморальная страна" ента Голландия, однако...
Нужно было, чтобы кто-то из русских "голубков" перед Утрехтом походатайствовал.
Тогда бы точно одобрили переход.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:25
Похоже на утку, ПЗ в ЦСКА хватает, а вот нападающий забивной необходим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:18
В бюджете ЦСКА примерно 25% государственных спонсорских денег. Основные затраты несут Гинер им Баланович. В отличие от Локо, который на 100% берет деньги у государства .те РЖД. Иначе говоря мы все вмест покупая билеты на поезда и электрички содержим эту толпу проводников и машинистов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:15
Все эти выдумки о тоансферах для пущей убедительности сопровождаются суммами этих выдуманных тоансферах. В ЦСКА уже давно полный комплект полузащиты. Выдумайте что либо пореальнее
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:13
ЦСКА легко пускает государственные деньги на гастробайтеров.
Гость
