«Зенит» подтвердил, что Жерсон получил травму

вчера, 16:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» подтвердила, что полузащитник Жерсон пропустит матч 7-го тура РПЛ против «Пари НН».

Бразильский полузащитник «сине-бело-голубых» получил мышечную травму на тренировке в рамках подготовки к игре. Таким образом, он не сможет принять участие в матче против «Пари НН» на «Газпром Арене».
5gtqy2922uqk
5gtqy2922uqk
вчера в 16:53
Он и так только мешает команде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:38
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:19
Всё...сливай воду...влетит Семак...0:4...
