«Зенит» подтвердил, что Жерсон получил травму

Пресс-служба «Зенита» подтвердила, что полузащитник Жерсон пропустит матч 7-го тура РПЛ против «Пари НН».
Бразильский полузащитник «сине-бело-голубых» получил мышечную травму на тренировке в рамках подготовки к игре. Таким образом, он не сможет принять участие в матче против «Пари НН» на «Газпром Арене».
