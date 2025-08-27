Тюкавин — о своём возвращении на поле: «Для уверенности надо забить»

1756282395

вчера, 11:13

Нападающий московского «Динамо» , восстанавливающийся после тяжёлой травмы, поделился мыслями о своём возвращении на поле.

На вопрос, сколько нужно времени, чтобы обрести форму и уверенность в себе, он ответил:

Точно сказать не могу, но время определенно понадобится. Уверенность будет приходить с первого матча, с первого касания мяча и первого гола. Если же всё случится по щелчку пальцев, то буду только рад. Стану ли я исполнять пенальти? Не буду никого просить уступить мне это право. Хотя я думаю, ребята и тренерский штаб понимают, что для уверенности и чувства гола мне нужно воткнуть первый мяч. Так что если будет возможность пробить 11‑метровый, то воспользуюсь ей.

