Тюкавин — о своём возвращении на поле: «Для уверенности надо забить»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, поделился мыслями о своём возвращении на поле.
На вопрос, сколько нужно времени, чтобы обрести форму и уверенность в себе, он ответил:
Точно сказать не могу, но время определенно понадобится. Уверенность будет приходить с первого матча, с первого касания мяча и первого гола. Если же всё случится по щелчку пальцев, то буду только рад. Стану ли я исполнять пенальти? Не буду никого просить уступить мне это право. Хотя я думаю, ребята и тренерский штаб понимают, что для уверенности и чувства гола мне нужно воткнуть первый мяч. Так что если будет возможность пробить 11‑метровый, то воспользуюсь ей.
Ранее Тюкавин рассказал, когда именно он сможет сыграть за «бело-голубых».