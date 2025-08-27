 
«Сочи» опубликовал заявление по ситуации с Робертом Морено

вчера, 23:22

В «Сочи» сообщили, что главному тренеру Роберту Морено, который почувствовал себя плохо во время домашнего матча против «Краснодара» в рамках группового этапа Кубка России (2:4), не потребуется госпитализация.

Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону. В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная медицинская помощь. После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По итогам обследования врачи не выявили серьёзных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

