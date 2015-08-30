Бубнов: «Зениту» необходим плеймейкер"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Зенита» в матче против «Крыльев Советов».
- «Зениту» сейчас трудно, потому Андре Виллаш-Боаш сильно нервничает. Средняя линия не получила качественного усиления, и на фоне находящегося в далеко не лучшей форме Акселя Витселя не тянет. Артём Дзюба также выглядит на острие не столь убедительно как Рондон. Оборона против «Крыльев Советов» и вовсе сыграла кошмарно. «Зениту» необходимо усиление и, прежде всего, плеймейкер. Не случайно питерцы столько работают по Жоао Моутиньо.
- «Зениту» сейчас трудно, потому Андре Виллаш-Боаш сильно нервничает. Средняя линия не получила качественного усиления, и на фоне находящегося в далеко не лучшей форме Акселя Витселя не тянет. Артём Дзюба также выглядит на острие не столь убедительно как Рондон. Оборона против «Крыльев Советов» и вовсе сыграла кошмарно. «Зениту» необходимо усиление и, прежде всего, плеймейкер. Не случайно питерцы столько работают по Жоао Моутиньо.
думай Вася! чё говоришь
думай Вася! чё говоришь
Сегодня с сыном на шайбу ходили. Впервые на ВТБ арене были. Космос! А фаны со вчерашнего футбольного матча))) Только один флаг поменяли(с портретом Яшина на портрет Мальцева)))
Сегодня с сыном на шайбу ходили. Впервые на ВТБ арене были. Космос! А фаны со вчерашнего футбольного матча))) Только один флаг поменяли(с портретом Яшина на портрет Мальцева)))