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Бубнов: «Зениту» необходим плеймейкер"

30 августа 2015, 01:25
 Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Зенита» в матче против «Крыльев Советов».

- «Зениту» сейчас трудно, потому Андре Виллаш-Боаш сильно нервничает. Средняя линия не получила качественного усиления, и на фоне находящегося в далеко не лучшей форме Акселя Витселя не тянет. Артём Дзюба также выглядит на острие не столь убедительно как Рондон. Оборона против «Крыльев Советов» и вовсе сыграла кошмарно. «Зениту» необходимо усиление и, прежде всего, плеймейкер. Не случайно питерцы столько работают по Жоао Моутиньо.
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
31 августа 2015 в 08:11
Кто же Витселя купит в конце концов?..
leo2011-12
leo2011-12
31 августа 2015 в 05:50
Главное,вовремя подсказать,кто необходим,а бабла у них немеряно!Они могут купить всю премьер-лигу оптом!
lampardd555
lampardd555 ответ Lucius Vorenus (раскрыть)
31 августа 2015 в 04:41
Вася???Сказал мне Петя)))Во ых мозг поднапряги!и Во 2-ых... Из группы выйти не могли...да были Реал и Юве а потом че в ЛЧ типа попали???)молчал бы уже давно))Дилетант одним словом)))и В 3 ....при Спаллети хоть пару раз из группы вышли это уже лучше чем было в 2008!!!!!!Все с тобой разговор окончен!
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus ответ lampardd555 (раскрыть)
31 августа 2015 в 01:47
Не хуже чем щас было! это точно!!!!
думай Вася! чё говоришь
Sem25
Sem25 ответ sir-5 (раскрыть)
30 августа 2015 в 20:32
Уже не обижаюсь. Комбаровы, Гранат, Рыков, Смолов, Юсупов, Соловьев... На их место приходят молодые игроки, это естественный процесс. С нынешними успехами Кобелева(а происходящее - успех) уже не смотрю назад. Двигаемся вперед.
Сегодня с сыном на шайбу ходили. Впервые на ВТБ арене были. Космос! А фаны со вчерашнего футбольного матча))) Только один флаг поменяли(с портретом Яшина на портрет Мальцева)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
30 августа 2015 в 19:23
Взбучка хорошая нужна игрокам ,а не плеймейкер.
sir-5
sir-5 ответ Sem25 (раскрыть)
30 августа 2015 в 18:09
На Юсупова ты,понятное дело,обижен.А Рязанцев у Бердыева играл.Из бывших рубиновцев один Сергей Богданович не исчез. Это-кладбище игроков "Рубина".
КПР
КПР ответ starikarij (раскрыть)
30 августа 2015 в 16:18
Возможно спамичька и делил народность с поньками и ТМ до конца 50-х прошлого века. А потом превратился в посмешище с некоторыми перерывами.хи-хи.
lotsman
lotsman ответ ZENIT GOAL (раскрыть)
30 августа 2015 в 15:55
И ЛЧ тоже, но разговор идёт о том, что он пришёл на старые дрожи, в чемпионскую команду.
Sem25
Sem25
30 августа 2015 в 13:22
И последний защитник тоже не помешает. В 13-ть игроков будут играть))) Бубнов периодически поражает своей ахинеей. Тогда уж надо писать, что все пропало! 40 млн выброшены на ветер при покупке Витселя, а Юсупов с Рязанцевым вообще непонятно как попали в команду.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответ lotsman (раскрыть)
30 августа 2015 в 12:49
По-моему,его приглашали специально под ЛЧ,прошлым летом-осенью он так и говорил,но только зимой-весной эта деталь малость им позабылась.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 августа 2015 в 12:47
Бенфику что-ли?Сравните Бенфику-2014,которую обыгрывал Боаш,с Бенфикой-2012 - земля и небо.Да нынешний Спортинг сильнее прошлогодней Бенфики.
zyxel410
zyxel410
30 августа 2015 в 12:12
Зачем команде которая играет пешком плеймекер?В первую очередь надо заставить бегать команду,а это можно сделать убрав из состава всех тех кто не хочет играть.В нашем случае начать стоит с Витселя и Дзюбы.
Samael
Samael ответ bamana (раскрыть)
30 августа 2015 в 12:06
Воля ваша, боярин: "игродел".
lotsman
lotsman ответ SHMEL (раскрыть)
30 августа 2015 в 12:03
А его приглашали не чемпиона тренировать, чемпионом тогда был ЦСКА. Его приглашали СДЕЛАТЬ Зенит чемпионом, что он и сделал. И сделает ещё. Вы разбирайтесь в своём дворе, не лезьте в чужой огород, это плохая привычка, ковыряться в чужом доме.))
bamana
bamana
30 августа 2015 в 11:34
Зениту нужно пройти чистилище ФНЛ-ом.
bamana
bamana
30 августа 2015 в 11:33
людииии.пререведите мне это слово-"плеймейкер".почему нельзя по -народному.
cska1948
cska1948 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 августа 2015 в 11:23
Посмотрим кого вы обыграете со своим "прекрасным" тренером в этой ЛЧ.
112910415
112910415
30 августа 2015 в 11:01
и он тоже
SHMEL
SHMEL ответ lotsman (раскрыть)
30 августа 2015 в 10:31
Ну да,если его пригласят Ещё какого чемпиона потренировать.
lotsman
lotsman ответ SHMEL (раскрыть)
30 августа 2015 в 10:20
Кому видны, вам? Не дождётесь. Боаш опять станет чемпионом.
kkomov
kkomov
30 августа 2015 в 10:16
тренер им нужен
SHMEL
SHMEL ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 августа 2015 в 10:15
А в чем он прекрасен?Каковы его игровые концепции?На мой субъективный взгляд он бездарь, за что его отовсюду и гнали.Поставь любого тренера в зенитку и дай неограниченные финансовые возможности результат будет тем же,если не лучше.
SHMEL
SHMEL
30 августа 2015 в 10:11
С приходом Боамша зенитка посыпалась. Первый сезон отыграл на старых дрожжах,а теперь видны плоды его работы.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ cska1948 (раскрыть)
30 августа 2015 в 09:55
У нас прекрасный тренер, и при всем уважение к ЦСКА, но вы вторая команды обыграли еле еле 3 команду Португалии и бьете себя в груди, Зенит без проблем обыгрывал чемпиона Португалии.
nahan
nahan
30 августа 2015 в 09:53
Моутиньо усилит игру Зенита.
Red blu
Red blu ответ m grazie (раскрыть)
30 августа 2015 в 09:40
Пора закрывать газовый проект!
m grazie
m grazie
30 августа 2015 в 09:30
Миллер думается не глупый человен и должен понять, что проект превращения Зенита в клуб легионеров закрыт! А значит бездарного АВБ пора в отставку !Он не нужен ни в АПЛ, ни в другом сильном чемпионате! Вот так-то други мои!
cska1948
cska1948
30 августа 2015 в 09:27
Прежде всего Зениту нужен ТРЕНЕР, а не менеджер по подбору персонала!
m grazie
m grazie
30 августа 2015 в 09:19
Да Аршавин не нужен был с Широковым .Всем понятно, что умение сделать результативную последнюю передачу и самим точно пробить они одни из лучших в чемпионате России.А вот АБВ показал ,что свои тренерские дуэли он проигрывает даже в домашних матчах.
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