«Халл» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2022)

1663826224

вчера, 08:57

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не выделяют очевидного фаворита. Победа «Халл» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.90, а за успех «Лутон Тауна» выставлена цена 2.48. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20.

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты склоняются к низовому исходу. Ставки на ТМ(2,5) гола можно разместить по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Халл» проиграл четыре последних матча чемпионата, опустившись в рейтинге на 20-е место. Последнюю победу в лиге команда одержала в домашнем противостоянии с «Ковентри» (3:2), после которой, последовали неудачи в играх с КПР (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (2:3), «Сток Сити» (0:3) и «Суонси» (0:3).

«Лутон Таун» заработал четыре очка в двух последних турах, поднявшись в турнирной таблице на 11-ю позицию. После ничейной игры с «Ковентри» на домашней арене (2:2) команда одержала третью победу в сезоне, обыграв на своем поле «Блэкберн» (2:0).

Информация для ставок

«Халл» пропускал минимум два гола в 6 прошлых турах лиги

«Халл» не забивал голы в 3 предыдущих матчах чемпионата

«Лутон Таун» выиграл в 2 последних гостевых матчах лиги

Прогноз

Игровая форма «Халла» оставляет желать лучшего, чем, по нашему мнению, должен пользоваться набравший ход «Лутон Таун». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.