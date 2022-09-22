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«Халл» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2022)

вчера, 08:57
Лутон Таун

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не выделяют очевидного фаворита. Победа «Халл» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.90, а за успех «Лутон Тауна» выставлена цена 2.48. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.103.322.44
Лига Ставок 2.90 3.25 2.44

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты склоняются к низовому исходу. Ставки на ТМ(2,5) гола можно разместить по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Халл» проиграл четыре последних матча чемпионата, опустившись в рейтинге на 20-е место. Последнюю победу в лиге команда одержала в домашнем противостоянии с «Ковентри» (3:2), после которой, последовали неудачи в играх с КПР (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (2:3), «Сток Сити» (0:3) и «Суонси» (0:3).

«Лутон Таун» заработал четыре очка в двух последних турах, поднявшись в турнирной таблице на 11-ю позицию. После ничейной игры с «Ковентри» на домашней арене (2:2) команда одержала третью победу в сезоне, обыграв на своем поле «Блэкберн» (2:0).

Информация для ставок

  • «Халл» пропускал минимум два гола в 6 прошлых турах лиги
  • «Халл» не забивал голы в 3 предыдущих матчах чемпионата
  • «Лутон Таун» выиграл в 2 последних гостевых матчах лиги

Прогноз

Игровая форма «Халла» оставляет желать лучшего, чем, по нашему мнению, должен пользоваться набравший ход «Лутон Таун». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.75 2.15
Лига Ставок 2.27 1.55 1.67 2.08 1.34 2.86
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:07
Победа хозяев!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:02
Игра на три результата
Гость
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